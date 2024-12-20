В Україні стартують аукціони на промисловий вилов риби у 2025 році

23 грудня в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" буде оголошено перші аукціони на промисловий вилов риби у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У відомстві зауважують, що у 2025 році промисловий вилов водних біоресурсів уже третій рік поспіль здійснюватиметься на основі електронних аукціонів – прозорого та конкурентного механізму розподілу державного ресурсу (риби та інших водних біоресурсів), що сприяє чесній конкуренції між промисловими рибалками, а також надає можливість новим учасникам долучитися до рибного бізнесу.

"Суб’єкти господарювання, які планують займатися промисловим виловом риби та задекларували право на це шляхом подання відповідної електронної декларації, зможуть невдовзі брати участь в аукціонних торгах", - підкреслюють в МінАПК.

Зазначається, що 23 грудня 2024 року в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" буде оголошено перші аукціони на промисловий вилов водних біоресурсів у 2025 році.

Загалом на наступний рік сформовано 260 лотів.

Як повідомляють в МінАПК, детальну інформацію про лоти, дати оголошень та проведення аукціонів, строки прийняття заяв, розміри гарантійних внесків, обсяги й види водних біоресурсів, знаряддя лову тощо буде опубліковано на інформаційних ресурсах Держрибагентства та в державній системі "Прозорро.Продажі".

Зауважимо, у 2024 році в торговій системі "Прозорро.Продажі" відбулося 308 успішних електронних торгів за право промислового вилову риби та інших водних біоресурсів.

За їхніми результатами вдалося отримати 50,9 мільйона гривень. Загальна вартість лотів зросла відносно стартових цін приблизно на 34% (з 38,15 мільйона гривень). Наразі промисловими рибалками фактично сплачено до місцевих бюджетів за укладеними договорами 49,6 мільйона гривень.

Це вже щонайменше втричі більше, ніж вдавалося виручити за рік до проведення реформи рибної галузі: раніше річна сума надходжень за спецвикористання складала 13-15 мільйонів гривень.

Нагадаємо також, що Верховна Рада прийняла закон про нові правові та організаційні засади інвестування у рибне господарство. Зокрема, документ передбачає складання переліків конкретних об'єктів та визначення обсягів інвестування, врегульовує використання землі для встановлення необхідних споруд та обладнання, запроваджує контроль та моніторинг виконання інвестдоговорів.