Объявлено еще 50 аукционов на промышленный лов рыбы в 2025 году

Госрыбагентством в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" опубликовано 50 объявлений о проведении аукционов на промышленный лов водных биоресурсов, в том числе в реках, озерах и пяти водохранилищах, сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Где объявлено проведение аукционов

Розыгрыш лотов касается таких водохранилищ:

· Кременчугского;

· Киевского;

· Каневского;

· Каменского;

· Днепровского.

Также объявлено о проведении аукционов на:

· реке Десна с озерами в пределах Черниговской области;

· реке Днепр в пределах Черниговской области;

· Днепровско-Бугской устьевой системе;

· реке Дунай, внизу реки Днестр (с озерами, рукавом Турунчук);

· Днестровском лимане.

Когда состоится розыгрыш лотов

6 февраля 2025 года розыгрыш лотов запланирован по Кременчугскому, Киевскому, Каневскому, Каменскому и Днепровскому водохранилищам, реке Десна с озерами в пределах Черниговской области и реке Днепр в пределах Черниговской области.

7 февраля 2025 года состоятся аукционные торги по Днепровско-Бугской устьевой системе, реке Дунай, низовьям реки Днестр (с озерами, рукавом Турунчук) и Днестровскому лимане.

Подробную информацию о лотах, датах проведения аукционов, стартовых ценах, размерах гарантийных взносов, объемах и видах водных биоресурсов, орудиях ловли и т.п. можно найти по ссылке, а документы, необходимые для участия в аукционах на промышленный лов рыбы – за линком.

Напомним, на этой неделе в государственный бюджет впервые поступили средства для зарыбления водоемов от аукционов на промышленный лов рыбы. Речь идет о средствах, которыми будет наполняться новая бюджетная программа "Меры по вселению водных биоресурсов в рыбохозяйственные водные объекты (их части)". Сейчас от первых аукционов на право отлова рыбы в 2025 году на эти цели поступило 3,38 миллиона гривен.

Также известно, что Минсоцполитики через Prozorro закупило компьютерное оборудование и программное обеспечение для Пенсионного фонда на сумму $3,36 млн. Первоначальный бюджет для этого, согласно программе "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" совместно с Всемирным банком, составил $5 млн. Благодаря эффективно проведенным торгам удалось сэкономить более $1,6 млн, что составляет 33% от первоначальной суммы.