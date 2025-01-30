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Объявлено еще 50 аукционов на промышленный лов рыбы в 2025 году
Госрыбагентством в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" опубликовано 50 объявлений о проведении аукционов на промышленный лов водных биоресурсов, в том числе в реках, озерах и пяти водохранилищах, сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
Где объявлено проведение аукционов
Розыгрыш лотов касается таких водохранилищ:
· Кременчугского;
· Киевского;
· Каневского;
· Каменского;
· Днепровского.
Также объявлено о проведении аукционов на:
· реке Десна с озерами в пределах Черниговской области;
· реке Днепр в пределах Черниговской области;
· Днепровско-Бугской устьевой системе;
· реке Дунай, внизу реки Днестр (с озерами, рукавом Турунчук);
· Днестровском лимане.
Когда состоится розыгрыш лотов
6 февраля 2025 года розыгрыш лотов запланирован по Кременчугскому, Киевскому, Каневскому, Каменскому и Днепровскому водохранилищам, реке Десна с озерами в пределах Черниговской области и реке Днепр в пределах Черниговской области.
7 февраля 2025 года состоятся аукционные торги по Днепровско-Бугской устьевой системе, реке Дунай, низовьям реки Днестр (с озерами, рукавом Турунчук) и Днестровскому лимане.
Подробную информацию о лотах, датах проведения аукционов, стартовых ценах, размерах гарантийных взносов, объемах и видах водных биоресурсов, орудиях ловли и т.п. можно найти по ссылке, а документы, необходимые для участия в аукционах на промышленный лов рыбы – за линком.
Напомним, на этой неделе в государственный бюджет впервые поступили средства для зарыбления водоемов от аукционов на промышленный лов рыбы. Речь идет о средствах, которыми будет наполняться новая бюджетная программа "Меры по вселению водных биоресурсов в рыбохозяйственные водные объекты (их части)". Сейчас от первых аукционов на право отлова рыбы в 2025 году на эти цели поступило 3,38 миллиона гривен.
Также известно, что Минсоцполитики через Prozorro закупило компьютерное оборудование и программное обеспечение для Пенсионного фонда на сумму $3,36 млн. Первоначальный бюджет для этого, согласно программе "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" совместно с Всемирным банком, составил $5 млн. Благодаря эффективно проведенным торгам удалось сэкономить более $1,6 млн, что составляет 33% от первоначальной суммы.