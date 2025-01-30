Оголошено ще 50 аукціонів на промисловий вилов риби у 2025 році

Держрибагентством в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" опубліковано 50 оголошень про проведення аукціонів на промисловий вилов водних біоресурсів, зокрема у річках, озерах та п’яти водосховищах, повідомила пресслужба Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Де оголошено проведення аукціонів

Розіграш лотів стосується таких водосховищ:

· Кременчуцького;

· Київського;

· Канівського;

· Кам'янського;

· Дніпровського.

Також оголошено про про проведення аукціонів на:

· річці Десна з озерами у межах Чернігівської області;

· річці Дніпро в межах Чернігівської області;

· Дніпровсько-Бузькій гирловій системі;

· річці Дунай, пониззі річки Дністер (з озерами, рукавом Турунчук);

· Дністровському лимані.

Коли відбудеться розіграш лотів

6 лютого 2025 року розіграш лотів заплановано по Кременчуцькому, Київському, Канівському, Кам'янському та Дніпровському водосховищах, річці Десна з озерами у межах Чернігівської області і річці Дніпро в межах Чернігівської області.

7 лютого 2025 року відбудуться аукціонні торги по Дніпровсько-Бузькій гирловій системі, річці Дунай, пониззі річки Дністер (з озерами, рукавом Турунчук) та Дністровському лимані.

Детальну інформацію про лоти, дати проведення аукціонів, стартові ціни, розміри гарантійних внесків, обсяги й види водних біоресурсів, знаряддя лову тощо можна знайти за посиланням, а документи, необхідні для участі в аукціонах на промисловий вилов риби – за лінком.

Нагадаємо, цього тижня до державного бюджету вперше надійшли кошти для зариблення водойм від аукціонів на промисловий вилов риби. Йдеться про кошти, якими наповнюватиметься нова бюджетна програма "Заходи із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини)". Наразі від перших аукціонів на право вилову риби у 2025 році на ці цілі надійшло 3,38 мільйона гривень.

Також відомо, що Мінсоцполітики через Prozorrо закупило комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення для Пенсійного фонду на суму $3,36 млн. Початковий бюджет для цього, згідно з програмою "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" спільно зі Світовим банком, становив $5 млн. Завдяки ефективно проведеним торгам вдалося зекономити понад $1,6 млн, що складає 33% від початкової суми.