Держава почала отримувати гроші на зариблення водойм з аукціонів на промисловий вилов

До державного бюджету вперше надійшли кошти для зариблення водойм від аукціонів на промисловий вилов риби. Про це повідомляє Держагентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Йдеться про кошти, якими наповнюватиметься нова бюджетна програма "Заходи із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єкти (їх частини)". Наразі від перших аукціонів на право вилову риби у 2025 році на ці цілі надійшло 3,38 мільйона гривень.

Додамо, що за даними Держрибагентства, у 2024 році у рибогосподарські водні об’єкти було випущено 10,8 мільйона цінних видів риб - харіуса європейського, лосося дунайського, форелі струмкової, коропа, товстолоба та білого амура.

Зазначимо, що в минулому році в системі "Прозорро.Продажі" відбулося 308 успішних електронних аукціонів на право промислового вилову риби та інших водних біоресурсів. За їхніми результатами вдалося отримати 50,9 мільйона гривень. Ці кошти йшли до місцевих бюджетів, і невелика частина заходів із зариблення (485 тисяч екземплярів) фінансувалася саме з них.

В свою чергу, законом про державний бюджет на 2025 рік було передбачено, що суми зростання ціни лоту на таких торгах відносно стартової тепер ітимуть конкретно на заходи із зариблення водойм.

Нагадаємо також, що перші аукціони в 2025 році, анонсовані на 3 січня, були скасовані через масштабну кібератаку. Внаслідок неї, зокрема, перестав працювати реєстр юросіб та фізосіб-підприємців, надання витягу з якого було умовою для участі в торгах. Втім, наразі роботу реєстру і проведення аукціонів відновлено. Зокрема, наразі на 3 лютого призначено 10 повторних торгів щодо права вилову на півдні країни.