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Промисловий вилов риби: оголошено 37 аукціонів на семи локаціях
21 лютого Держрибагентством в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" опубліковано 37 оголошень про проведення аукціонів на промисловий вилов риби на семи водних біоресурсах: п’яти водосховищах та двох річках України.
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та біоресурсів України.
Промисловий вилов риби буде дозволений у Кременчуцькому, Канівському, Кам'янському, Дніпровському і Київському водосховищах, а також річці Десна з озерами у межах Чернігівської області та річці Дніпро в межах Чернігівської області.
В оголошенні про аукціон лоти розподілені наступним чином:
- Кременчуцьке водосховище – 5 лотів;
- Канівське водосховище – 4 лота;
- Кам'янське водосховище – 5 лотів;
- Дніпровське водосховище – 6 лотів;
- Київське водосховище – 8 лотів;
- річка Десна з озерами в межах Чернігівської області – 5 лотів;
- річка Дніпро в межах Чернігівської області – 4 лота.
Аукціон відбудеться 5 березня 2025 року. Суб’єкти господарювання, які планують рибалити у промислових масштабах та задекларували право на це шляхом подання відповідної електронної декларації, можуть подати свої заявки на участь в аукціонних торгах до 20:00 4 березня 2025 року.
Які вимоги до учасників аукціону?
Для участі в аукціоні на промисловий вилов водних біоресурсів заявники сплачують гарантійний та реєстраційний внески на банківський рахунок оператора та подають заявку про участь в аукціоні через свій особистий кабінет в електронній торговій системі для реєстрації як учасника разом з такими документами:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб чи ФОПів;
- документ про реєстрацію у державі місцезнаходження заявника (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо);
- документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску та реєстраційного внеску;
- довідка довільної форми про відкриття банківського рахунка;
- довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.
Окрім того, необхідно надати учасникам аукціона документи, що підтверджують повноваження особи на підписання договору (для юридичних осіб). Такими документами можуть бути:
- наказ про призначення керівника підприємства на посаду з відповідними повноваженнями щодо підписання договорів;
- протокол/виписка з протоколу зборів засновників із рішенням про призначення керівника підприємства, де зазначено про відсутність обмежень на підписання договорів;
- статут або інші установчі документи зі змінами.
Нагадаємо, у січні Держрибагентством в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" було опубліковано 50 оголошень про проведення аукціонів на промисловий вилов водних біоресурсів, зокрема у річках, озерах та п’яти водосховищах.