Промисловий вилов риби: оголошено 37 аукціонів на семи локаціях

21 лютого Держрибагентством в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" опубліковано 37 оголошень про проведення аукціонів на промисловий вилов риби на семи водних біоресурсах: п’яти водосховищах та двох річках України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та біоресурсів України.

Промисловий вилов риби буде дозволений у Кременчуцькому, Канівському, Кам'янському, Дніпровському і Київському водосховищах, а також річці Десна з озерами у межах Чернігівської області та річці Дніпро в межах Чернігівської області.

В оголошенні про аукціон лоти розподілені наступним чином:

Кременчуцьке водосховище – 5 лотів;

Канівське водосховище – 4 лота;

Кам'янське водосховище – 5 лотів;

Дніпровське водосховище – 6 лотів;

Київське водосховище – 8 лотів;

річка Десна з озерами в межах Чернігівської області – 5 лотів;

річка Дніпро в межах Чернігівської області – 4 лота.

Аукціон відбудеться 5 березня 2025 року. Суб’єкти господарювання, які планують рибалити у промислових масштабах та задекларували право на це шляхом подання відповідної електронної декларації, можуть подати свої заявки на участь в аукціонних торгах до 20:00 4 березня 2025 року.

Які вимоги до учасників аукціону?

Для участі в аукціоні на промисловий вилов водних біоресурсів заявники сплачують гарантійний та реєстраційний внески на банківський рахунок оператора та подають заявку про участь в аукціоні через свій особистий кабінет в електронній торговій системі для реєстрації як учасника разом з такими документами:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб чи ФОПів;

документ про реєстрацію у державі місцезнаходження заявника (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо);

документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску та реєстраційного внеску;

довідка довільної форми про відкриття банківського рахунка;

довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Окрім того, необхідно надати учасникам аукціона документи, що підтверджують повноваження особи на підписання договору (для юридичних осіб). Такими документами можуть бути:

наказ про призначення керівника підприємства на посаду з відповідними повноваженнями щодо підписання договорів;

протокол/виписка з протоколу зборів засновників із рішенням про призначення керівника підприємства, де зазначено про відсутність обмежень на підписання договорів;

статут або інші установчі документи зі змінами.

Нагадаємо, у січні Держрибагентством в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" було опубліковано 50 оголошень про проведення аукціонів на промисловий вилов водних біоресурсів, зокрема у річках, озерах та п’яти водосховищах.