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С 1 апреля в Украине начинает действовать нерестовый запрет на лов рыбы
С 1 апреля 2025 года в Украине начинается ежегодный весенне-летний нерестовый запрет на лов рыбы. Ограничения вводятся для обеспечения благоприятных условий для размножения водных биоресурсов и касаются большинства рыбохозяйственных водоемов страны.
Об этом сообщает Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины.
В период нереста рыбалка разрешается только с берега, за пределами нерестилищ, с использованием крючковых орудий ловли, содержащих не более двух крючков на одного рыбака. Также допускается спиннинговая ловля, но исключительно с одной искусственной приманкой.
Перечень территорий, где отлов рыбы запрещен, определен соответствующими приказами территориальных управлений Госрыбагентства.
Продолжительность нерестового запрета может варьироваться в зависимости от региона и конкретного водоема.
Во время нереста запрещается не только отлов рыбы, но и передвижение моторных судов и транспортных средств по водоемам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Промышленное рыболовство и подводная охота также подпадают под запрет.
Нарушение этих требований влечет административную или уголовную ответственность, а также обязательство возместить причиненный рыбному хозяйству ущерб. Контроль соблюдения запрета будет осуществляться в усиленном режиме.
Председатель Госрыбагентства Владислав Невеселый подчеркнул, что нерест является критически важным периодом восстановления рыбных запасов. От его успеваемости зависит будущее количество рыбы в водоемах, поэтому рыбакам следует ответственно относиться к установленным ограничениям.
Добавим, Кабмин утвердил порядок использования средств для финансовой поддержки сельскохозяйственных производителей, занимающихся разведением, содержанием, выращиванием пресноводной рыбы на деоккупированных и пострадавших от боевых действий территориях.