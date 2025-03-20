Программа импортозамещения: в ВСУ будут поставлять отечественную рыбу

Минагрополитики продолжает программу импортозамещения продуктов питания и начинает отбор предприятий, которые будут снабжать рыбной продукцией Вооруженные Силы Украины.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

"Еще один последовательный шаг в рамках политики импортозамещения – сделан! Напомню, цель Министерства агрополитики и продовольствия Украины – переориентировать госзакупки в пользу украинских продуктов. Это усилит внутренний рынок, обеспечит занятость в отрасли и поддержит национальных производителей", — подчеркнул Коваль.

По его словам, старт торгов запланирован на начало апреля. Поставлять карп и толстолоб нужно будет в Киевскую область (включая Киев).

Коваль отметил, что участие в аукционах от Минобороны вправе принимать только те предприятия, которые прошли квалификацию.

Вместо хека толстолоб

Заметим, что сейчас в структуре государственных закупок большая часть – импортные продукты питания. В частности, рыбу государственные структуры сегодня в большинстве поставляют из-за границы. Только в прошлом году государством было закуплено импортной рыбы почти на 40 миллиардов гривен. Речь идет о хеке, пангасиусе и других.

Коваль убежден, что в рационе тех, кто закупает продовольствие за государственные средства, должно быть украинская рыба.

"Наша цель – изменить политику государственных закупок в пользу украинской рыбы. Например, в рационе ВСУ хек можно заместить толстолобом и белым амуром. Мы уже имеем подтверждение главного диетолога Минздрава, что по энергетическим ценностям эти виды рыбы не уступают импортным", — подчеркнул министр.

Напомним, с 2025 года в Украине будет расширена закупка свежей фермерской продукции для ВСУ. Это будет включать сезонные овощи и фрукты, в том числе кабачки, томаты, картофель, капусту и яблоки.