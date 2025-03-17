DOT-Chain в действии: Минобороны автоматизировало поставку 756 млн кг продуктов для ВСУ

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) с помощью цифровой системы DOT-Chain обеспечило поставку более 756 млн кг продуктов в Вооруженные силы Украины.

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Об этом сообщает Минобороны.

Основные цифры

По состоянию на март 2025 года количество обработанных заявок превысило 89 000. Еженедельная система обрабатывает более 35 000 документов, ранее оформлявшихся исключительно в бумажном виде.

Число активных пользователей платформы продолжает расти и приближается к 3 000.

В 2025 году бюджет ГОТ на закупку продуктов питания для ВСУ составляет 29,7 млрд грн.

Цифровая система DOT-Chain демонстрирует, как технологии могут изменять подход к оборонным закупкам, обеспечивая эффективную поставку продовольственных комплектов даже в самые отдаленные воинские части.

В Минобороны отмечают, что это только начало внедрения цифровых решений в этой сфере.

О системе DOT-Chain

Система DOT-Chain, разработанная и внедренная Минобороны только в прошлом году, уже стала ключевым элементом реформы тылового обеспечения. Она позволяет быстро, прозрачно и эффективно поставлять военным необходимые продовольственные ресурсы.

Также Минобороны запускает DOT-Chain Defence System – модуль, который будет регулировать закупки и поставки дронов в армию и обеспечивать:

адресное и быстрое обеспечение ВСУ: подразделения будут самостоятельно выбирать те средства, которые им действительно нужны. Время доставки сократится с месяцев до нескольких недель;

развитие оборонной отрасли: для производителей откроются возможности масштабирования производственных мощностей на основе верифицируемой информации в системе;

четкость процессов: понятные правила игры стимулируют конкуренцию и прозрачность процесса обеспечения.

Заметим, через DOT-Chain воинские части смогут подавать претензии по качеству продуктов. Это позволит сократить время формирования и обработки жалоб военных, и дополнительно улучшит уровень обеспечения ВСУ продуктами питания.

Ранее сообщалось, что Минобороны ввело новую систему контроля за поставкой консервированной продукции для Вооруженных сил. Теперь все поставки будут происходить только после лабораторного контроля, а их учет будет осуществляться в ИТ-системе DOT-Chain.