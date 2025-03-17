DOT-Chain у дії: Міноборони автоматизувало постачання 756 млн кг продуктів для ЗСУ

Закупівельна агенція Міноборони “Державний оператор тилу” (ДОТ) за допомогою цифрової системи DOT-Chain забезпечила постачання понад 756 млн кг продуктів в Збройні сили України.

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Про це інформує Міноборони.

Основні цифри

Станом на березень 2025 року кількість оброблених заявок перевищила 89 000. Щотижня система обробляє понад 35 000 документів, які раніше оформлювалися виключно в паперовому вигляді.

Число активних користувачів платформи продовжує зростати й наразі наближається до 3 000.

Зазначається, що У 2025 році бюджет ДОТ на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ становить 29,7 млрд грн.

Цифрова система DOT-Chain демонструє, як технології можуть змінювати підхід до оборонних закупівель, забезпечуючи ефективне постачання продовольчих комплектів навіть у найвіддаленіші військові частини.

У Міноборони наголошують, що це лише початок впровадження цифрових рішень у цій сфері.

Про систему DOT-Chain

Систему DOT-Chain, розроблену та впроваджену Міноборони лише минулого року, вже стала ключовим елементом реформи тилового забезпечення. Вона дозволяє швидко, прозоро та ефективно постачати військовим необхідні продовольчі ресурси.

Також Міноборони запускає DOT-Chain Defence System – модуль, який регулюватиме закупівлі та постачання дронів у військо і буде забезпечувати:

адресне та швидке забезпечення ЗСУ: підрозділи самостійно обиратимуть ті засоби, які їм справді потрібні. Час доставки скоротиться з місяців до кількох тижнів;

розвиток оборонної галузі: для виробників відкриються можливості масштабування виробничих потужностей на основі верифікованої інформації в системі;

чіткість процесів: зрозумілі правила гри стимулюють конкуренцію та прозорість процесу забезпечення.

Зауважимо, через DOT-Chain військові частини зможуть подавати претензії щодо якості продуктів. Це дозволить скоротити час формування та опрацювання скарг військових, і додатково покращить рівень забезпечення ЗСУ продуктами харчування.

Раніше повідомлялося, що Міноборони запровадило нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил. Відтепер усі поставки відбуватимуться лише після лабораторного контролю, а їхній облік буде здійснюватися в ІТ-системі DOT-Chain.