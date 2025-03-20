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Програма імпортозаміщення: в ЗСУ поставлятимуть вітчизняну рибу
Мінагрополітики продовжує програму імпортозаміщення продуктів харчування і розпочинає відбір підприємств, які будуть забезпечувати рибною продукцією Збройні Сили України.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
"Ще один послідовний крок в рамках політики імпортозаміщення - зроблено! Нагадаю, мета Міністерства агрополітики та продовольства України – переорієнтувати держзакупівлі на користь українських продуктів. Це посилить внутрішній ринок, забезпечить зайнятість у галузі та підтримає національних виробників", - наголосив Коваль.
За його словами, старт торгів запланований на початок квітня. Поставляти короп і товстолоб потрібно буде в Київську область (включаючи м.Київ).
Коваль зауважив, що участь в аукціонах від Міноборони мають право брати лише ті підприємства, які пройшли кваліфікацію.
Замість хека товстолоб
Зауважимо, наразі в структурі державних закупівель велика частина – імпортні продукти харчування. Зокрема, рибу державні структури сьогодні в більшості постачають з-за кордону. Лише минулого року державою було закуплено імпортної риби на майже 40 мільярдів гривень. Мова йде про хек, пангасіус та інші.
Коваль переконаний, що в раціоні тих, хто закуповує продовольство за державні кошти, повинна бути українська риба.
"Наша мета – змінити політику державних закупівель на користь української риби. Наприклад, в раціоні ЗСУ хек можна замістити товстолобом і білим амуром. Ми вже маємо підтвердження головного дієтолога МОЗ, що за енергетичними цінностями ці види риби не поступаються імпортним", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, з 2025 року в Україні розширять закупівлі свіжої фермерської продукції для ЗСУ. Це включатиме сезонні овочі та фрукти, зокрема кабачки, томати, картоплю, капусту й яблука.