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В Україні закупили вітчизняну рибу для ув’язнених та військовополонених: хто постачатиме

риба
Фото: minagro.gov.ua

Державна установа "Генеральна дирекція державної кримінально-виконавчої служби України" закупила рибу вітчизняного виробництва  для осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах та таборах для військовополонених.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

Хто переміг на аукціоні

"Відбувся черговий аукціон із закупівлі рибної продукції українського виробництва — цього разу для потреб Державної кримінально-виконавчої служби", - розповів він.

За його словами, торги пройшли на платформі Prozorro. Участь взяли три вітчизняні компанії, а переможцем стало ТОВ "Альбакор", яке постачатиме філе товстолобика.

ТОВ "Альбакор" - найбільший український імпортер риби і морепродуктів. Компанія  була заснована у грудні 2005 року в Запоріжжі, де розташований її центральний офіс, виробничий комплекс і один з логістичних центрів. Основним напрямком діяльності компанії є імпорт, виробництво і продаж риби та морепродуктів.

"Це не просто про контракти. Це про продовольчу безпеку, економіку, робочі місця. І, головне, – про здатність країни забезпечувати себе самостійно", – наголосив міністр.

Він додав, що закуплена риба пройшла випробування на безпечність та ДСТУ. Результати показали високу якість риби.

"Це ще раз підтверджує, що українська продукція відповідає високим європейським стандартам", - наголосив Коваль. 

Міністр підкреслив, що закупівля української рибної продукції  - це ще один важливий крок до реалізації ініціативи Мінагрополітики з імпортозаміщення та підтримки вітчизняного виробника.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року відбулися перші аукціони із закупівлі рибної продукції вітчизняного виробництва для ЗСУ.

Автор:
Світлана Манько