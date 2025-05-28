В Украине закупили отечественную рыбу для заключенных и военнопленных: кто будет поставлять

Государственное учреждение "Генеральная дирекция государственной уголовно-исполнительной службы Украины" закупило рыбу отечественного производства для лиц, которые держатся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах и лагерях для военнопленных.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля.

Кто победил на аукционе

"Состоялся очередной аукцион по закупке рыбной продукции украинского производства — на этот раз для нужд Государственной уголовно-исполнительной службы", — рассказал он.

По его словам, торги прошли на платформе Prozorro. Участие приняли три отечественные компании, а победителем стало ООО "Альбакор", которое будет поставлять филе толстолобика.

ООО "Альбакор" – крупнейший украинский импортер рыбы и морепродуктов. Компания была основана в декабре 2005 г. в Запорожье, где расположен ее центральный офис, производственный комплекс и один из логистических центров. Основным направлением деятельности компании является импорт, производство и продажа рыбы и морепродуктов.

"Это не просто о контрактах. Это о продовольственной безопасности, экономике, рабочих местах. И, главное, – о способности страны обеспечивать себя самостоятельно", – подчеркнул министр.

Он добавил, что закупленная рыба прошла испытания на безопасность и ДСТУ. Результаты показали высокое качество рыбы.

"Это еще раз подтверждает, что украинская продукция отвечает высоким европейским стандартам", — подчеркнул Коваль.

Министр подчеркнул, что закупка украинской рыбной продукции – это еще один важный шаг к реализации инициативы Минагрополитики по импортозамещению и поддержке отечественного производителя.

Напомним, что в апреле 2025 года состоялись первые аукционы по закупке рыбной продукции отечественного производства для ВСУ