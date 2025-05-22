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За первый квартал 2025 года общий промышленный лов рыбы и криля превысил 18 тысяч тонн

мужчина, рыба, рыболовство
Объем лова рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины составил 18 265 тонн. / Pixabay

За январь-апрель 2025 г. общий объем вылова рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины составил 18 265 тонн. Больше выловили криля в Антарктике, а в водоемах Украины — карася серебристого и леща.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственного агентств Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

В районе действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР) судами под государственным флагом Украины с начала года добыто 16 111 тонн антарктического криля.

Промышленными рыболовами в водоемах Украины выловлено 1296 тонн водных биоресурсов. В частности, за первый квартал было добыто:

  • в водохранилищах Днепра — 907 тонн рыбы и других водных биоресурсов;
  • внизу реки Днестр и Днестровском лимане – 222 тонны;
  • в реке Дунай – 92 тонны;
  • в Днепровско-Бугской устьевой системе – 58 тонн;
  • на Тилигульском лимане – 9 тонн;
  • на Березанском лимане – 4 тонны;
  • в других водоемах – 4 тонны.

Основу отлова составили:

  • карась серебристый – 581 тонна;
  • лещ – 292 тонны;
  • селедка черноморская – 98 тонн;
  • сплетня (тараня) – 82 тонны;
  • плоскирка – 65 тонн.

Следует отметить, что в результате военной агрессии РФ промысел в Черном и Азовском морях остается заблокированным.

Кроме того, в определенных районах деятельности территориальных органов Госрыбагентства работают специальные товарные рыбные хозяйства (СТРГ), объединяющие элементы аквакультуры и промыслового отлова. Всего с начала года в режиме СТРГ было добыто 518 тонн водных биоресурсов.

Также, по оценочным данным, за январь-апрель выловлено 340 тонн товарной продукции аквакультуры.

Напомним, в марте Госрыбагентство завершило реализацию всех 59 лотов на промышленный лов рыбы в Кременчугском водохранилище, что свидетельствует о высокой заинтересованности бизнеса в использовании водных биоресурсов этого региона.

Автор:
Татьяна Ковальчук