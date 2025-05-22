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За перший квартал 2025 року загальний промисловий вилов риби і криля перевищив 18 тисяч тонн

чоловік, риба, рибальство
Обсяг вилову риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України склав 18 265 тонн. / Pixabay

За січень-квітень 2025 року загальний обсяг вилову риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України становив 18 265 тонн. Найбільше виловили криля в Антарктиці, а у водоймах України — карася сріблястого та ляща.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державного агентств України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

У районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) суднами під державним прапором України від початку року добуто 16 111 тонн антарктичного криля.

Промисловими рибалками у водоймах України виловлено 1 296 тонн водних біоресурсів. Зокрема, за перший квартал було добуто:

  • у водосховищах Дніпра — 907 тонн риби та інших водних біоресурсів; 
  • пониззі річки Дністер та Дністровському лимані – 222 тонни; 
  • у річці Дунай – 92 тонни; 
  • у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі – 58 тонн; 
  • на Тилігульському лимані – 9 тонн; 
  • на Березанському лимані – 4 тонни;
  •  в інших водоймах – 4 тонни.

Основу вилову склали:

  • карась сріблястий – 581 тонна; 
  • лящ – 292 тонни;
  •  оселедець чорноморський – 98 тонн; 
  • плітка (тараня) – 82 тонни; 
  • плоскирка – 65 тонн.

Варто зауважити, що внаслідок військової агресії РФ промисел у Чорному та Азовському морях залишається заблокованим.

Крім того, у визначених районах діяльності територіальних органів Держрибагентства працюють спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують елементи аквакультури й промислового вилову. Всього від початку року в режимі СТРГ добуто 518 тонн водних біоресурсів.

Також, за оціночними даними, протягом січня-квітня виловлено 340 тонн товарної продукції аквакультури.

Нагадаємо, у березні Держрибагентство завершило реалізацію всіх 59 лотів на промисловий вилов риби в Кременчуцькому водосховищі, що свідчить про високу зацікавленість бізнесу в використанні водних біоресурсів цього регіону.

Автор:
Тетяна Ковальчук