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За перший квартал 2025 року загальний промисловий вилов риби і криля перевищив 18 тисяч тонн
За січень-квітень 2025 року загальний обсяг вилову риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України становив 18 265 тонн. Найбільше виловили криля в Антарктиці, а у водоймах України — карася сріблястого та ляща.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державного агентств України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
У районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) суднами під державним прапором України від початку року добуто 16 111 тонн антарктичного криля.
Промисловими рибалками у водоймах України виловлено 1 296 тонн водних біоресурсів. Зокрема, за перший квартал було добуто:
- у водосховищах Дніпра — 907 тонн риби та інших водних біоресурсів;
- пониззі річки Дністер та Дністровському лимані – 222 тонни;
- у річці Дунай – 92 тонни;
- у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі – 58 тонн;
- на Тилігульському лимані – 9 тонн;
- на Березанському лимані – 4 тонни;
- в інших водоймах – 4 тонни.
Основу вилову склали:
- карась сріблястий – 581 тонна;
- лящ – 292 тонни;
- оселедець чорноморський – 98 тонн;
- плітка (тараня) – 82 тонни;
- плоскирка – 65 тонн.
Варто зауважити, що внаслідок військової агресії РФ промисел у Чорному та Азовському морях залишається заблокованим.
Крім того, у визначених районах діяльності територіальних органів Держрибагентства працюють спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують елементи аквакультури й промислового вилову. Всього від початку року в режимі СТРГ добуто 518 тонн водних біоресурсів.
Також, за оціночними даними, протягом січня-квітня виловлено 340 тонн товарної продукції аквакультури.
Нагадаємо, у березні Держрибагентство завершило реалізацію всіх 59 лотів на промисловий вилов риби в Кременчуцькому водосховищі, що свідчить про високу зацікавленість бізнесу в використанні водних біоресурсів цього регіону.