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Виробник Veladis планує переробляти українську річкову рибу (ФОТО)
Найбільший в Україні завод з переробки риби у прифронтовому Запоріжжі Klion Group, який виробляє продукцію під торговою маркою Veladis, планує освоїти промислову переробку української річкової риби.
Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
За його словами, компанія, яка дає роботу 1200 запоріжцям, випускає 250 найменувань рибопродукції.
Про виробництво
Як розповів нардеп, консерви, пасти, ікра, рибні бургери, палички й фарші - все це різноманіття виробляють у досить жорстких умовах, адже у найтеплішому цеху температура +12, а на складах до -22. Ще одна особливість виробництва - рибний запах, до якого певний час треба звикати.
Щохвилини з конвеєра підприємства сходить 60 банок оселедця. А загалом щомісяця тут випускають 800 тонн готової продукції. Кисилевський наголосив, що потужності дозволяють цю цифру потроїти, але стримує виробництво дефіцит кадрів, адже значна частина трудового колективу служить в ЗСУ.
Плани щодо розвитку
Кисилевський підкреслив, що незважаючи на близькість фронту й складнощі воєнного часу завод будує амбітні плани щодо розвитку.
Зокрема, на додачу до імпортної риби тут планують освоїти промислову переробку й української річкової, такої як товстолоб, короп, судак. Наразі триває пошук партнерів, які здатні забезпечити стабільні обсяги постачання цієї риби. Постачальника товстолоба вже знайшли у Черкасах.
Кисилевський повідомив, що значну частину імпортної риби Klion Group виловлює власними судами. Компанія має свій флот в Уругваї.
"Окрім власне риби, вся інша складова продукції, зокрема упаковка, олія, сіль - українського виробництва. А як тільки закінчиться війна й розблокуються інвестиційні програми, компанія планує зайнятися й розведенням риби в Україні", - розповів нардеп.
Зауважимо, закупівля української рибної продукції - це ще один важливий крок до реалізації ініціативи Мінагрополітики з імпортозаміщення та підтримки вітчизняного виробника.
Нагадаємо, що у квітні 2025 року відбулися перші аукціони із закупівлі рибної продукції вітчизняного виробництва для ЗСУ.
Також Державна установа "Генеральна дирекція державної кримінально-виконавчої служби України" закупила рибу вітчизняного виробництва для осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах та таборах для військовополонених.