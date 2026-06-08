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Бизнес сможет и дальше использовать е-ТТН для грузовых перевозок

водитель, автомобиль
Бизнес сможет и дальше использовать е-ТТН / Freepik

Кабинет министров принял постановление, обеспечивающее непрерывное использование электронной товарно-транспортной накладной в сфере внутренних грузовых перевозок. Решение инициировало Министерство развития общин и территорий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минразвития .

Речь идет о постановлении "Некоторые вопросы внедрения товарно-транспортной накладной в электронной форме в сфере внутренних грузоперевозок". Документ создает правовые механизмы для работы системы е-ТТН после завершения экспериментального проекта, который длился последние два года.

Электронная форма ТТН по-прежнему остается добровольной. Бизнес может использовать е-ТТН вместо бумажной товарно-транспортной накладной, чтобы упростить документооборот при перевозке грузов.

По данным министерства, система е-ТТН уже работает и способна обрабатывать до 800 электронных товарно-транспортных накладных в секунду. К продуктовой среде подключены 7 операторов платформ электронного документооборота. Еще 11 операторов работают в тестовой среде и готовятся к полноценному подключению.

Постановление определяет статус системы е-ТТН, ее участников, порядок взаимодействия между информационными системами, контроль и работу цифровой экосистемы электронного документооборота в сфере внутренних грузоперевозок.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что цифровизация грузовых перевозок является одним из ключевых направлений модернизации транспортной отрасли. По его словам, система е-ТТН должна сделать перевозки более прозрачными, удобными и эффективными для бизнеса, а для государства — создать инструменты контроля и аналитики.

Введение е-ТТН должно помочь бизнесу отказываться от бумажного документооборота, ускорять взаиморасчеты между участниками перевозок и уменьшать расходы по оформлению документов.

Также система должна усилить контроль весовых параметров транспортных средств, способствовать сохранению дорожной инфраструктуры и создать равные условия для работы перевозчиков.

Развитие е-ТТН является частью цифровизации транспортной отрасли и переход рынка грузовых перевозок в Украине на электронный документооборот.

Напомним, недавно Минразвития обнародовалопроект закона о внедрении е-ТТН во внутренних грузовых перевозках. Документ предусматривает системную цифровизацию рынка и переход к полноценному электронному документообороту в логистике.

Автор:
Татьяна Гойденко