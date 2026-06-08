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В Киеве на три месяца изменят движение пешеходов у Окружной дороги
В Киеве ограничат движение пешеходов по мосту на пересечении Берестейского проспекта и Кольцевой дороги. При ремонте путепровода будут действовать два маршрута обхода.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА,
В Киеве ремонтируют путепровод
С 8 июня по 15 сентября в Киеве будут действовать временные ограничения для пешеходов на мосту, расположенном на пересечении Берестейского проспекта и Кольцевой дороги.
В течение этого периода на путепроводе будут выполняться работы по восстановлению его конструкций. В связи с ремонтом часть пешеходной зоны будет недоступна для прохода, поэтому для жителей и гостей столицы обустроят альтернативные маршруты.
Первый вариант обхода будет пролегать непосредственно рядом с участком проведения работ через близлежащий сквер. Второй маршрут предполагает движение вдоль сквера имени Василия Стуса с последующим спуском к Брестскому проспекту и обходом закрытой части путепровода.
В "Киевавтодоре" просят киевлян и гостей города заранее учитывать временные изменения при планировании своих маршрутов и извиняются за неудобства, связанные с проведением ремонтных работ.
Напомним, к 1 июня в Украине были завершены текущие ремонты на всех дорогах общего пользования.