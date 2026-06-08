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В Киеве на три месяца изменят движение пешеходов у Окружной дороги

ремонт, мост, тендер
В столице отремонтируют мост и пешеходный переход. / Правительственный портал

В Киеве ограничат движение пешеходов по мосту на пересечении Берестейского проспекта и Кольцевой дороги. При ремонте путепровода будут действовать два маршрута обхода.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА,

В Киеве ремонтируют путепровод

С 8 июня по 15 сентября в Киеве будут действовать временные ограничения для пешеходов на мосту, расположенном на пересечении Берестейского проспекта и Кольцевой дороги.

В течение этого периода на путепроводе будут выполняться работы по восстановлению его конструкций. В связи с ремонтом часть пешеходной зоны будет недоступна для прохода, поэтому для жителей и гостей столицы обустроят альтернативные маршруты.

Первый вариант обхода будет пролегать непосредственно рядом с участком проведения работ через близлежащий сквер. Второй маршрут предполагает движение вдоль сквера имени Василия Стуса с последующим спуском к Брестскому проспекту и обходом закрытой части путепровода.

В "Киевавтодоре" просят киевлян и гостей города заранее учитывать временные изменения при планировании своих маршрутов и извиняются за неудобства, связанные с проведением ремонтных работ.

Фото 2 — В Киеве на три месяца изменят движение пешеходов у Окружной дороги
Фото: КГГА

Напомним, к 1 июня в Украине были завершены текущие ремонты на всех дорогах общего пользования.

Автор:
Ольга Опенько