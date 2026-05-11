Дороги обіцяють зробити до літа: де саме покладуть новий асфальт до 1 червня

Дорожники завершили роботи на головних магістралях / Агентство відновлення

До 1 червня в Україні планують завершити поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. Загалом дорожники мають оновити близько 10 млн квадратних метрів покриття.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, при виборі об'єктів уряд керується стратегічною доцільністю. Першочергово ремонтують розбиті дороги з інтенсивним рухом і стратегічні маршрути для логістики та оборони.

"Пріоритет — дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації й роботи громад", — підкреслила Свириденко.

Станом на початок травня основний обсяг робіт на ключових міжнародних трасах країни вже виконано.

Водночас Державна спеціальна служба транспорту продовжує відновлення дорожньої інфраструктури у 40-кілометровій зоні поблизу лінії зіткнення. Наразі активні роботи тривають на 59 ділянках, загальна протяжність яких перевищує 1200 км.

Окрему увагу приділено відновленню внутрішнього сполучення в регіонах. Для ремонту доріг місцевого значення Кабмін додатково виділив 3,5 млрд грн. 

Нагадаємо, у рамках допомоги у відбудові України польський уряд планує профінансувати проєкту будівництва автомагістралі М10 від пункту пропуску Корчова – Краковець до Львова . Автомагістраль довжиною 80 км буде платною, а гроші отримуватиме бюджет Польщі.

Автор:
Тетяна Бесараб