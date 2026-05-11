Дороги обещают сделать к лету: где именно положат новый асфальт до 1 июня

Дорожники завершили работы на главных магистралях / Агентство восстановления

До 1 июня в Украине планируется завершить текущие ремонты на всех дорогах общего пользования. В общей сложности дорожники должны обновить около 10 млн квадратных метров покрытия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, при выборе объектов правительство руководствуется стратегической целесообразностью. В первую очередь ремонтируют разбитые дороги с интенсивным движением и стратегические маршруты для логистики и обороны.

"Приоритет - дороги с наибольшей нагрузкой, повреждениями и значением для логистики, обороны, эвакуации и работы общин", - подчеркнула Свириденко.

По состоянию на начало мая основной объем работ на ключевых международных трассах страны уже выполнен.

В то же время, Государственная специальная служба транспорта продолжает восстановление дорожной инфраструктуры в 40-километровой зоне вблизи линии столкновения. В настоящее время активные работы продолжаются на 59 участках, общая протяженность которых превышает 1200 км.

Отдельное внимание уделено восстановлению внутреннего сообщения в регионах. Для ремонта дорог местного значения Кабмин дополнительно выделил 3,5 млрд. грн.

Напомним, в рамках помощи в восстановлении Украины польское правительство планирует профинансировать проект строительства автомагистрали М10 от пункта пропуска Корчова – Краковец до Львова. Автомагистраль протяженностью 80 км будет платной, а деньги будет получать бюджет Польши.

Автор:
Татьяна Бессараб