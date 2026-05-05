Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Поляки построят платную дорогу в Украине: деньги с нее будут наполнять бюджет Польши

дорогая
Польша заявила о готовности построить платную дорогу от границы до Львова / Агентство восстановления

В рамках помощи в восстановлении Украины польское правительство планирует профинансировать проект строительства автомагистрали М10 от пункта пропуска Корчова – Краковец до Львова. Автомагистраль протяженностью 80 км будет платной, а деньги будет получать бюджет Польши.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Forsal.pl.

Детали сделки

Отмечается, что этот проект рассматривается Польшей как участие в восстановлении Украины. В случае одобрения польским правительством Агентство промышленного развития (ARP) будет координировать этот процесс.

"Наше видение заключается в восстановлении Украины через создание логистической инфраструктуры, которая откроет польские компании не только для Востока, но и всего Ближнего Востока. План ARP заключается в максимальной взаимосвязи этих проектов в этой ключевой для польской экономики отрасли", - рассказал президент Агентства промышленного развития (ARP) Бартломей Бабуська.

Планируется, что рамочное соглашение между Польшей и Украиной может быть подписано на конференции "Восстановление Украины", которая состоится 25-26 июня в Гданьске.

Бабушка в интервью польскому агентству (PAP), что приложением к настоящему соглашению будет проект строительства автомагистрали М10.

Автомагистраль М10 протяженностью примерно 80 км в Украине будет продолжением трассы А4, которая заканчивается на пограничном переходе Корчёва.

Польша настаивала на строительстве автомагистрали еще до Евро-2012, но тогда не хватало средств на строительство.

Первая платная дорога появится в Украине

В Украине планируют создать первую платную дорогу - от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей. Трассу расширят и модернизируют, однако точная дата запуска еще не определена.

Дорогу реконструируют и расширят до четырех полос, чтобы обеспечить современное и удобное сообщение с Польшей, где уже строится автобан.

В Министерстве развития общин и территорий Украины считают, что дорога Ковель – Ягодин должна стать «хорошим кейсом» для отработки модели платных трасс в Украине, ведь здесь есть железнодорожный узел и дальнейший дорожный узел, что делает его логичным продолжением польского автобана и важным транспортным коридором для бизнеса и международных перевозок.

Напомним, что до полномасштабного вторжения в Украину планировали открыть несколько платных дорог .

Согласно тогдашнему постановлению Кабмина, ставка платы за каждый километр расстояния (в евро) должна составлять:

  • для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, легковых автомобилей – 0,023;
  • для легковых автомобилей с прицепом с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т — 0,023;
  • для грузовых авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т; автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 т; автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 т – 0,045;
  • для грузовых авто и автопоездов с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой свыше 12 т.

В декабре 2024 года сообщалось, что Министерство развития общин и территорий изучает трафик шести основных автомагистралей и на полученных результатах должно сделать вывод о целесообразности.   запуска платных дорог в Украине.

Автор:
Светлана Манько