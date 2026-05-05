Поляки построят платную дорогу в Украине: деньги с нее будут наполнять бюджет Польши

В рамках помощи в восстановлении Украины польское правительство планирует профинансировать проект строительства автомагистрали М10 от пункта пропуска Корчова – Краковец до Львова. Автомагистраль протяженностью 80 км будет платной, а деньги будет получать бюджет Польши.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Forsal.pl.

Детали сделки

Отмечается, что этот проект рассматривается Польшей как участие в восстановлении Украины. В случае одобрения польским правительством Агентство промышленного развития (ARP) будет координировать этот процесс.

"Наше видение заключается в восстановлении Украины через создание логистической инфраструктуры, которая откроет польские компании не только для Востока, но и всего Ближнего Востока. План ARP заключается в максимальной взаимосвязи этих проектов в этой ключевой для польской экономики отрасли", - рассказал президент Агентства промышленного развития (ARP) Бартломей Бабуська.

Планируется, что рамочное соглашение между Польшей и Украиной может быть подписано на конференции "Восстановление Украины", которая состоится 25-26 июня в Гданьске.

Бабушка в интервью польскому агентству (PAP), что приложением к настоящему соглашению будет проект строительства автомагистрали М10.

Автомагистраль М10 протяженностью примерно 80 км в Украине будет продолжением трассы А4, которая заканчивается на пограничном переходе Корчёва.

Польша настаивала на строительстве автомагистрали еще до Евро-2012, но тогда не хватало средств на строительство.

Первая платная дорога появится в Украине

В Украине планируют создать первую платную дорогу - от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей. Трассу расширят и модернизируют, однако точная дата запуска еще не определена.

Дорогу реконструируют и расширят до четырех полос, чтобы обеспечить современное и удобное сообщение с Польшей, где уже строится автобан.

В Министерстве развития общин и территорий Украины считают, что дорога Ковель – Ягодин должна стать «хорошим кейсом» для отработки модели платных трасс в Украине, ведь здесь есть железнодорожный узел и дальнейший дорожный узел, что делает его логичным продолжением польского автобана и важным транспортным коридором для бизнеса и международных перевозок.

Напомним, что до полномасштабного вторжения в Украину планировали открыть несколько платных дорог .

Согласно тогдашнему постановлению Кабмина, ставка платы за каждый километр расстояния (в евро) должна составлять:

для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, легковых автомобилей – 0,023;

для легковых автомобилей с прицепом с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т — 0,023;

для грузовых авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т; автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 т; автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 т – 0,045;

для грузовых авто и автопоездов с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой свыше 12 т.

В декабре 2024 года сообщалось, что Министерство развития общин и территорий изучает трафик шести основных автомагистралей и на полученных результатах должно сделать вывод о целесообразности. запуска платных дорог в Украине.