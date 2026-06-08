У Києві на три місяці змінять рух пішоходів біля Кільцевої дороги

В Києві обмежать рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту та Кільцевої дороги. Під час ремонту шляхопроводу діятимуть два маршрути обходу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА,

У Києві ремонтують шляхопровід

Із 8 червня до 15 вересня у Києві діятимуть тимчасові обмеження для пішоходів на мосту, розташованому на перетині Берестейського проспекту та Кільцевої дороги.

Протягом цього періоду на шляхопроводі виконуватимуть роботи з відновлення його конструкцій. У зв’язку з ремонтом частина пішохідної зони буде недоступною для проходу, тому для мешканців і гостей столиці облаштують альтернативні маршрути.

Перший варіант обходу пролягатиме безпосередньо поруч із ділянкою проведення робіт через прилеглий сквер. Другий маршрут передбачає рух уздовж скверу імені Василя Стуса з подальшим спуском до Берестейського проспекту та обходом закритої частини шляхопроводу.

У "Київавтодорі" просять киян і гостей міста завчасно враховувати тимчасові зміни під час планування своїх маршрутів та перепрошують за незручності, пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

Фото: КМДА

Нагадаємо, до 1 червня в Україні завершили поточні ремонти на всіх дорогах загального користування.