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У Києві на три місяці змінять рух пішоходів біля Кільцевої дороги

ремонт, міст, тендер
У столиці відремонтують міст та пішохідний перехід. / Урядовий портал

В Києві обмежать рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту та Кільцевої дороги. Під час ремонту шляхопроводу діятимуть два маршрути обходу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА,

У Києві ремонтують шляхопровід

Із 8 червня до 15 вересня у Києві діятимуть тимчасові обмеження для пішоходів на мосту, розташованому на перетині Берестейського проспекту та Кільцевої дороги. 

Протягом цього періоду на шляхопроводі виконуватимуть роботи з відновлення його конструкцій. У зв’язку з ремонтом частина пішохідної зони буде недоступною для проходу, тому для мешканців і гостей столиці облаштують альтернативні маршрути.

Перший варіант обходу пролягатиме безпосередньо поруч із ділянкою проведення робіт через прилеглий сквер. Другий маршрут передбачає рух уздовж скверу імені Василя Стуса з подальшим спуском до Берестейського проспекту та обходом закритої частини шляхопроводу.

У "Київавтодорі" просять киян і гостей міста завчасно враховувати тимчасові зміни під час планування своїх маршрутів та перепрошують за незручності, пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

Фото 2 — У Києві на три місяці змінять рух пішоходів біля Кільцевої дороги
Фото: КМДА

Нагадаємо, до 1 червня в Україні завершили поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. 

Автор:
Ольга Опенько