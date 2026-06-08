Завод российского олигарха в Ирландии легально поставляет сырье для военных нужд РФ

Вокруг Ирландии разгорается скандал в связи с принадлежащим российской компании "Русал" заводом Aughinish Alumina. Предприятие легально экспортирует глинозем в Россию, где это сырье может попадать в военное производство.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что завод Aughinish Alumina на юго-западе Ирландии является крупнейшим в Европе предприятием и основным поставщиком сырья для производства алюминия.

Сам завод не подпадает под европейские санкции ЕС, но его владелец – российская компания "Русал" – одна из крупнейших в мире алюминиевых компаний – основана олигархом Олегом Дерипаской, в отношении которого действуют санкции США, ЕС и Великобритании.

"Если выяснится, что экспорт завода используется для производства оружия, применяемого против Украины, то Ирландия должна позвонить в Европейскую комиссию и сказать... вам нужно принять меры", – заявила ирландская депутат Европарламента Регина Доэрти.

Ирландское правительство заявило, что проводит расследование, но не располагает информацией о том, что глинозем с завода поставляется для военного производства. При этом российские таможенные отчеты за 2025 год показывают, что крупнейшим получателем глинозема стал завод "Русала" в Красноярске.

В свою очередь премьер-министр Ирландии Мишель Мартин заявил, что компания Aughinish – важный работодатель в регионе, но "мы не хотим, чтобы наша продукция каким-либо образом превращалась в оружие или взрывчатку, которые могут быть использованы против Украины или других стран".

Согласно расследованию Irish Times, торговое подразделение "Русала" продает алюминий с этого завода компании ASK – торговому дому, поставляющему продукцию для военно-промышленного комплекса.

Посольство Украины в Дублине выразило "серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимся экспортом глинозема из Ирландии в Российскую Федерацию". Дипведомство в сообщении в соцсети X сослалось на "тревожный торговый поток" поступающего в Россию глинозема, который вырос до 315 миллионов евро в 2025 году со 196 миллионов евро в 2021 году.

Напомним, из-за перебоев в поставках на фоне войны на Ближнем Востоке японские производители автозапчастей ведут переговоры с российским алюминиевым гигантом "Русал".