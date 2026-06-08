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Завод російського олігарха в Ірландії легально постачає сировину для військових потреб РФ

Aughinish Alumina
Завод Aughinish Alumina. Фото: alustory.international-aluminium.org

Навколо Ірландії розгорається скандал у зв'язку з заводом Aughinish Alumina, що належить російській компанії "Русал". Підприємство легально експортує глинозем до Росії, де ця сировина може потрапляти у військове виробництво.

 Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що завод Aughinish Alumina на південному заході Ірландії є найбільшим у Європі підприємством і основним постачальником сировини для виробництва алюмінію.

Сам завод не підпадає під європейські санкції ЄС, але його власник – російська компанія "Русал" – одна з найбільших у світі алюмінієвих компаній – заснована олігархом Олегом Дерипаскою, щодо якого діють санкції США, ЄС та Великої Британії.

"Якщо з’ясується, що експорт заводу використовується для виробництва зброї, яка застосовується проти України, то Ірландія повинна зателефонувати до Європейської комісії і сказати... вам потрібно вжити заходів", – заявила ірландська депутатка Європарламенту Регіна Доерті.

Ірландський уряд заявив, що проводить розслідування, але не має інформації про те, що глинозем із заводу постачається для військового виробництва. При цьому російські митні звіти за 2025 рік показують, що найбільшим отримувачем глинозему став завод "Русалу" в Красноярську.

У свою чергу прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін заявив, що компанія Aughinish – важливий роботодавець у регіоні, але "ми не хочемо, щоб наша продукція будь-яким чином перетворювалася на зброю або вибухівку, які можуть бути використані проти України або інших країн".

Згідно з розслідуванням Irish Times, торговий підрозділ "Русала" продає алюміній з цього заводу компанії ASK – торговому дому, що постачає продукцію для військово-промислового комплексу.

Посольство України в Дубліні висловило "серйозну занепокоєність у зв’язку з триваючим експортом глинозему з Ірландії до Російської Федерації". Дипвідомство у дописі в соцмережі X послалося на "тривожний торговельний потік" глинозему, що надходить до Росії, який зріс до 315 мільйонів євро у 2025 році з 196 мільйонів євро у 2021 році.

Нагадаємо, через перебої у поставках на тлі війни на Близькому Сході японські виробники автозапчастин ведуть переговори з російським алюмінієвим гігантом "Русал".

Автор:
Світлана Манько