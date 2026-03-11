Запланована подія 2

Японські компанії можуть відновити закупівлю алюмінію в Росії

Японські автовиробники ведуть переговори з "РусАл". Фото: unsplash

Через перебої у поставках на тлі війни на Близькому Сході японські виробники автозапчастин ведуть переговори з російським алюмінієвим гігантом "РусАл".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Переговори щодо купівлі тривають вже близько тижня, і деякі угоди можуть бути укладені найближчим часом, при цьому японські та корейські компанії також розглядають варіанти в Індії та в інших азійських країнах, пише видання. Поки що переговори з російською компанією "РусАл" йдуть на приватному рівні.

Зазначається, що російський алюміній не обмежений санкціями, проте японські компанії добровільно уникали закупівель після 2022 року.

Це свідчить про те, що збої у постачанні алюмінію з країн Перської затоки дедалі більше тиснуть на ринок сировини, зважаючи, що регіон забезпечує близько 10% світового виробництва. 

Як війна в Ірані впливає на світову алюмінієву промисловість

Виробники зіткнуться зі стрибком цін, а трейдери будуть змушені масово призупинити контракти на постачання, якщо потоки через Ормузьку протоку не відновляться.

Алюміній – найпоширеніший промисловий метал після сталі. Проте останніми роками ринок періодично зазнавав збоїв у постачанні, які оголили вразливість складного ланцюга – від бокситових шахт і глиноземних підприємств до алюмінієвих заводів, що забезпечують виробників у всьому світі, часто у вузькоспеціалізованих формах, які важко швидко замінити.

Нагадаємо, компанія QatarEnergy офіційно оголосила про зупинку виробництва алюмінію, а також низки критично важливих хімічних речовин.

Автор:
Ольга Сич