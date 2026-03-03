Катар зупиняє виробництво алюмінію та хімікатів через конфлікт на Близькому Сході

Компанія QatarEnergy офіційно оголосила про зупинку виробництва алюмінію, а також низки критично важливих хімічних речовин.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Bloomberg.

Рішення зумовлене наслідками нещодавніх атак, які також призвели до закриття ключового заводу з виробництва зрідженого природного газу в країні.

Згідно із заявою, опублікованою у вівторок, QatarEnergy також припинить виробництво продуктів переробки, включаючи сечовину, полімери та метанол.

Реакція ринків та бірж

Після цього на Лондонській біржі металів ціни на алюміній значно зросли, додавши 3,8% вартості одразу після оприлюднення заяви.

Оскільки QatarEnergy через спільне підприємство Qatalum контролює значну частку регіонального виробництва металу, світові трейдери побоюються виникнення дефіциту.

Проблеми з логістикою

Норвезька компанія Norsk Hydro ASA, яка є партнером Катару по спільному підприємству, наразі розробляє плани на випадок надзвичайних ситуацій.

Основною проблемою залишається фактична зупинка судноплавства через Ормузьку протоку.

Через конфлікт на Близькому Сході потік сировини та готових металів опинився під загрозою зриву, що змушує виробників шукати альтернативні шляхи постачання.

Нагадаємо, 2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві. Цей комплекс забезпечує близько 20% світових потреб у природному газі.

Зупинка енергетичного гіганта в понеділок потягнула за собою зупинку супутніх хімічних та металургійних потужностей, які критично залежать від стабільного газопостачання та безпеки морських шляхів.

Також 2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.