Ціни на газ в Європі продовжують зростати через зупинку виробництва у Катарі

3 березня ціни на європейський природний газ зросли на 34% на тлі невизначеності щодо того, як довго буде призупинено експорт з Катару та як це вплине на світові постачання енергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що європейські ціни зросли приблизно на 70% з 27 лютого, що стало максимальним зростанням з часів енергетичної кризи 2022 року.

Ціна газу з поставкою "на наступний день" на еталонному європейському хабі TTF 3 березня вранці досягла $704 за тисячу кубометрів, тоді як у понеділок торги закрилися на позначці $531.

Це сталося після того, як 2 березня Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу на найбільшому у світі експортному підприємстві.

Енергетичний об'єкт, що належить газовому гіганту Qatar Energy, був атакований у понеділок двома іранськими безпілотниками.

Як відомо, Катар є другим у світі експортером скрапленого газу після США та відіграє важливу роль у балансуванні потреб азійського та європейського ринків. На азійських клієнтів припадає 82% клієнтської бази державної QatarEnergy.

Ціни на газ у Європі зростають другий день поспіль на тлі того, що запаси в сховищах є незвично низькими, а регіону потрібно влітку імпортувати значні обсяги скрапленого газу, щоб поповнити їх перед наступною зимою.

Як повідомляється, хоча основну частину скрапленого газу з Близького Сходу купують країни Азії, будь-які перебої посилять конкуренцію за альтернативні поставки, підштовхуючи ціни вгору у світі, зокрема й у Європі.

Найбільше питання для ринку полягає в тому, як довго триватимуть бойові дії на Близькому Сході.

Військова операція Ізраїлю і США проти Ірану

Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтону — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму". Він заявив, що США "знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість".

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові бази, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході.

2 березня іранські дрони Shahed-136 атакували найбільший нафтопереробний завод Saudi Aramco у Рас-Таннурі у Саудівській Аравії. Цей НПЗ є одним з найбільших нафтопереробних комплексів у світі. Його роботу тимчасово призупинено.