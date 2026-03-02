Ціни на газ в Європі зросли на 28% на тлі ескалації на Близькому Сході: що відомо

Ціни на європейський природний газ різко зросли після того, як бойові дії на Близькому Сході викликали побоювання щодо серйозних перебоїв у світових постачаннях. Ф'ючерси на бенчмарки підскочили на цілих 28%. Це – найбільше зростання вартості блакитного палива з серпня 2023 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Аналіз факторів зростання цін

Основними факторами подорожчання стали блокування Ормузької протоки, через яку проходить 20% світового експорту зрідженого газу, та фактична зупинка руху танкерів цим маршрутом.

"Останні зведення свідчать, що, на жаль, масового руху танкерів не спостерігається. Основний трафік, який було помічено, належав китайським суднам. Трафік впав на 86–90% порівняно з середніми показниками", — зазначив директор українського Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Крім того ситуацію ускладнює припинення страхового покриття військових ризиків для суден у Перській затоці більшістю світових компаній. Додатковим чинником виступило закриття великих газових родовищ, зокрема "Левіафана", за наказом уряду Ізраїлю, а також те, що Катар оголосив про тимчасове призупинення всього морського судноплавства.

Прогнози та оцінки експертів

Фахівці ринку вважають, що військовий контекст, включаючи заяви США щодо операцій проти об'єктів в Ірані, створює тривалу невизначеність для енергетичної логістики.

Аналітики Goldman Sachs зазначають, що місячна зупинка поставок через Ормуз може спровокувати зростання цін на європейський газ більш ніж удвічі. Директор Wood Mackenzie Том Маржец-Мансер наголошує, що тривалість закриття протоки є вирішальною для формування підсумкової ціни.

Представники аналітичного центру Bruegel вказують на ризики для промислових витрат та складність поповнення запасів палива влітку. Водночас Арне Ломанн Расмуссен з Global Risk Management підкреслює, що газовий ринок Європи наразі є більш чутливим до фізичного блокування протоки, ніж ринок нафти.

Ситуація залишається напруженою через високу залежність Європи від імпорту зрідженого газу на тлі вичерпання зимових запасів.

"Європейський газовий ринок насправді більш чутливий до фактичного закриття Ормузької протоки, ніж ринок нафти. Це скорочення незабаром відчується на фізичному ринку", – сказав Арне Расмуссен.

Нагадаємо, 2 березня Катар припинив виробництво зрідженого природного газу, а Саудівська Аравія закрила свій найбільший вітчизняний нафтопереробний завод після удару іранських дронів. Наразі влада все ще оцінює збитки.