Цены на газ в Европе выросли на 28% на фоне эскалации на Ближнем Востоке: что известно

Цены на европейский природный газ резко выросли после того, как боевые действия на Ближнем Востоке вызвали опасения по поводу серьезных перебоев в мировых поставках. Фьючерсы на бенчмарки подскочили на целых 28%. Это самый большой рост стоимости голубого топлива с августа 2023 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Анализ факторов роста цен

Основными факторами подорожания стали блокирование Ормузского пролива, через который проходит 20% мирового экспорта сжиженного газа, и фактическая остановка движения танкеров по этому маршруту.

"Последние сведения свидетельствуют, что, к сожалению, массового движения танкеров не наблюдается. Основной трафик, который был замечен, принадлежал китайским судам. Трафик упал на 86–90% по сравнению со средними показателями", — отметил директор украинского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Кроме того, ситуацию усложняет прекращение страхового покрытия военных рисков для судов в Персидском заливе большинством мировых компаний. Дополнительным фактором выступило закрытие крупных газовых месторождений, в частности "Левиафана", по приказу правительства Израиля, а также о том, что Катар объявил о временной приостановке всего морского судоходства.

Прогнозы и оценки экспертов

Специалисты рынка считают, что военный контекст, включая заявления США по операциям против объектов в Иране, создает длительную неопределенность для энергетической логистики.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что месячная остановка поставок через Ормуз может спровоцировать рост цен на европейский газ более чем вдвое. Директор Wood Mackenzie Том Маржец-Мансер отмечает, что продолжительность закрытия пролива является решающей для формирования итоговой цены.

Представители аналитического центра Bruegel указывают на риски промышленных затрат и сложность пополнения запасов топлива летом. В то же время Арне Ломанн Расмуссен из Global Risk Management подчеркивает, что газовый рынок Европы сейчас более чувствителен к физической блокировке пролива, чем рынок нефти.

Ситуация остается напряженной из-за высокой зависимости Европы от импорта сжиженного газа на фоне исчерпания зимних запасов.

Напомним, 2 марта Катар прекратил производство сжиженного природного газа, а Саудовская Аравия закрыла свой крупнейший отечественный нефтеперерабатывающий завод после удара иранских дронов. В настоящее время власти все еще оценивают ущерб.