Цены на газ в Европе продолжают расти из-за остановки производства в Катаре

3 марта цены на европейский природный газ выросли на 34% на фоне неопределенности по поводу того, как долго будет приостановлен экспорт из Катара и как это повлияет на мировые поставки энергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что европейские цены выросли примерно на 70% с 27 февраля, что явилось максимальным ростом со времен энергетического кризиса 2022 года.

Цена газа с поставкой "на следующий день" на эталонном европейском хабе TTF 3 марта утром достигла $704 за тысячу кубометров, в то время как в понедельник торги закрылись на отметке $531.

Это произошло после того, как 2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем экспортном предприятии в мире.

Энергетический объект, принадлежащий газовому гиганту Qatar Energy, был атакован в понедельник двумя иранскими беспилотниками.

Как известно, Катар является вторым в мире экспортером сжиженного газа после США и играет немаловажную роль в балансировании потребностей азиатского и европейского рынков. На азиатских клиентов приходится 82% клиентской базы QatarEnergy.

Цены на газ в Европе растут второй день подряд на фоне того, что запасы в хранилищах необычно низки, а региону нужно летом импортировать значительные объемы сжиженного газа, чтобы пополнить их перед следующей зимой.

Как сообщается, хотя основную часть сжиженного газа с Ближнего Востока покупают страны Азии, любые перебои усилят конкуренцию за альтернативные поставки, подталкивая цены вверх по миру, в том числе и в Европе.

Наибольший вопрос для рынка состоит в том, как долго будут продолжаться боевые действия на Ближнем Востоке.

Военная операция Израиля и США против Ирана

Утром 28 февраля США и Израиль начали атаку на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима". Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".

Совместная операция Соединенных Штатов и Израиля уже в первой волне ударов, совершенных 28 февраля, повлекла гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и значительного числа других высокопоставленных чиновников иранского режима.

В ответ военные Ирана атаковали ракетами и дронами не только Израиль или военные объекты США в регионе, но и многие свои региональные соседи, которых в Тегеране считают союзниками Соединенных Штатов. Под удары попали не только военные базы, но и гражданские цели, как жилые дома, гостиницы или аэропорты. Также атак подверглись военные европейских стран, присутствовавшие на Ближнем Востоке.

2 марта иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире. Его работа временно приостановлена.