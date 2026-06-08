Санкционные активы Лебедева, Пащенко и Дерипаски выставлены на продажу

Фонд государственного имущества Украины объявил в государственной электронной системе Прозорро.Продажи новые аукционы по продаже санкционных активов. Среди семи лотов – квартиры и автомобили подсанкционных лиц общей стартовой стоимостью 29,2 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Две квартиры в Киеве раньше принадлежали российскому пропагандисту и дизайнеру Артемию Лебедеву. Одна из них – двухуровневые трехкомнатные апартаменты площадью 193 м² на улице Саксаганского. В квартире есть прихожая с гостиной, спальня, кабинеты, кухня, несколько санузлов, ячеек и балконов. Стартовая цена лота - 14,1 млн грн.

Вторая квартира Лебедева также трехкомнатная и двухуровневая. Она находится на улице Ярославов Вал в Киеве. Площадь жилья составляет 138 кв. В квартире есть спальные комнаты, прихожая, ячейка, кухня, гостиная, балкон и санузлы. Начальная цена – 10,6 млн грн.

Еще один лот — квартира в Ирпене, принадлежавшая Наталье Пащенко, так называемой «министерке здравоохранения» на оккупированной Луганской области. Площадь квартиры составляет 49 кв. Она имеет две комнаты, прихожую, кухню и санузел. Стартовая цена на торгах - 2,2 млн грн.

Также на продажу выставили четыре автомобиля Toyota, ранее принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске. Все авто находятся в Николаевской области. Стартовая стоимость машин – от 524 тыс. грн.

Все торги намечены на 30 июня 2026 года. Участие в аукционах по продаже санкционного имущества могут принимать все желающие, кроме лиц, связанных с государством-агрессором.

Средства от продажи таких активов поступают в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это позволяет государству направлять конфискованное санкционное имущество для финансирования восстановления после последствий войны.

Санкционное имущество реализуют через онлайн-аукционы Прозорро. Продажи в соответствии с порядком продажи активов, в отношении которых было принято судебное решение о применении санкции. Порядок утвержден постановлением Кабинета Министров от 21 января 2026 г. №75.

Напомним, в прошлом году суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска. Речь идет о более чем 2 млрд грн.