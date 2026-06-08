Санкційні активи Лебедєва, Пащенко та Дерипаски виставлено на продаж

Фонд державного майна України оголосив у державній електронній системі Прозорро.Продажі нові аукціони з продажу санкційних активів. Серед семи лотів — квартири та автомобілі підсанкційних осіб загальною стартовою вартістю 29,2 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Дві квартири у Києві раніше належали російському пропагандисту й дизайнеру Артемію Лебедєву. Одна з них — дворівневі трикімнатні апартаменти площею 193 м² на вулиці Саксаганського. У квартирі є передпокій із вітальнею, спальня, кабінети, кухня, кілька санвузлів, комірок і балконів. Стартова ціна лота — 14,1 млн грн.

Друга квартира Лебедєва також трикімнатна та дворівнева. Вона розташована на вулиці Ярославів Вал у Києві. Площа житла становить 138 м². У квартирі є спальні кімнати, передпокій, комірка, кухня, вітальня, балкон і санвузли. Початкова ціна — 10,6 млн грн.

Ще один лот — квартира в Ірпені, яка належала Наталії Пащенко, так званій «міністерці охорони здоров’я» на окупованій Луганщині. Площа квартири становить 49 м². Вона має дві кімнати, передпокій, кухню та санвузол. Стартова ціна на торгах — 2,2 млн грн.

Також на продаж виставили чотири автомобілі Toyota, які раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Усі авто перебувають у Миколаївській області. Стартова вартість машин — від 524 тис. грн.

Усі торги заплановані на 30 червня 2026 року. Участь в аукціонах із продажу санкційного майна можуть брати всі охочі, крім осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Кошти від продажу таких активів надходять до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це дозволяє державі спрямовувати конфісковане санкційне майно на фінансування відновлення після наслідків війни.

Санкційне майно реалізують через онлайн-аукціони Прозорро.Продажі відповідно до порядку продажу активів, щодо яких ухвалено судове рішення про застосування санкції. Порядок затверджений постановою Кабінету Міністрів від 21 січня 2026 року №75.

Нагадаємо, минулого року суд наклав арешт на велику партію промислової продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. Йдеться про понад 2 млрд грн.