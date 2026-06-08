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ЄС дозволив затримувати танкери з російською нафтою у Середземному морі

танкер з нафтою
ЄС дозволив затримувати танкери з російською нафтою у Середземному морі / Pixabay

Країни Європейського Союзу дозволили військовим кораблям у Середземному морі затримувати та доглядати іноземні судна, які в ЄС вважають частиною російського "тіньового флоту". 

Як пише Delo.ua, про це заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас перед зустріччю міністрів оборони Євросоюзу на Кіпрі.

За її словами, рішення щодо "тіньового флоту" пов'язані не лише із питанням санкцій, а й із безпекою судноплавства. Каллас зазначила, що Євросоюз прагне обмежити прибутки Росії, які можуть використовуватись для фінансування війни в Україні.

Каллас наголосила, що військово-морська операція IRINI змінила правила застосування сил і тепер допускає затримання та огляд кораблів. Вона діє у Середземному морі з березня 2020 року та була створена для контролю за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. Крім цього, місія займається моніторингом незаконного експорту нафти з Лівії, боротьбою з контрабандою людей та підготовкою лівійської берегової охорони. 

Навесні 2026 року ЄС затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії, який включає обмеження для танкерів, які перевозять російську нафту, та заборону на низку послуг, пов'язаних із її транспортуванням.

В останні кілька років європейські країни активізували затримання суден, які перевозять сировину з Росії та використовуються для обходу санкцій. 31 травня в Атлантичному океані військово-морськими силами Франції та Великобританії було затримано судно Tagor. За даними французької влади, судно вийшло з Мурманська і використало прапор Камеруну. Франція заявила, що танкер міг перевозити російську чи іранську нафту в обхід санкцій.

З березня 2026 року під арештом у шведському Треллеборзі перебуває суховантажне судно Caffa, яке шведський суд ухвалив передати українській владі. Українська влада стверджує, що влітку 2025 року судно використовувалося для вивезення зерна із Севастополя до сирійського порту Тартус і йшло під хибним прапором.

Що таке "тіньовий флот"

Це мережа танкерів, які Росія використовує для експорту нафти в обхід санкцій, ембарго та встановленої цінової стелі ($60 за барель). Фактично йдеться про "флот-привид", що дозволяє продавати сировину покупцям, готовим ігнорувати обмеження.

Такі судна часто порушують міжнародні морські норми: приховують інформацію про власників, здійснюють перевантаження нафти у відкритому морі та уникають контролю.

Точна кількість суден невідома, однак за оцінками, йдеться про понад 1500 танкерів. Серед них близько 340 — ключові, а приблизно 65 формують ядро системи. Понад 600 суден уже перебувають під санкціями.

Зауважимо, російський "тіньовий флот" залишається ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, однак дедалі частіше стикається із затриманнями суден, санкціями проти капітанів та зростанням витрат. Чи вдається Заходу реально тиснути на нафтові доходи Кремля, чому танкери досі не блокують масово та які нові обмеження готуються — читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько