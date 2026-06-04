У Швеції заарештували судно CAFFA за незаконне вивезення українського зерна: деталі справи

Суд у Швеції 4 червня ухвалив рішення про арешт судна CAFFA, яке було залучене до систематичного вивезення української продукції з тимчасово окупованих територій України. Це перший випадок, коли іноземний судовий орган задовольнив клопотання української прокуратури про міжнародну правову допомогу у справі щодо незаконного використання заблокованих портів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Деталі розслідування

За даними слідства, судно CAFFA регулярно порушувало встановлений законодавством порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Метою цих дій було завдання шкоди економічним та державним інтересам України.

Для приховування нелегальних маршрутів та незаконної діяльності використовувалася схема фальшивої реєстрації: у міжнародних реєстраційних базах даних це судно було зафіксоване під назвою Guinea False.

Процес притягнення порушників до відповідальності відбувався за таким алгоритмом:

12 березня 2026 року Офіс Генерального прокурора направив офіційний запит про міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції Королівства Швеція;

українська сторона висунула вимогу провести невідкладний обшук на борту, допитати капітана разом із членами екіпажу, а також накласти арешт на судно CAFFA;

компетентні органи Швеції розпочали виконання запиту та протягом наступного тижня після отримання документів провели обшуки судна й допити свідків;

суд Швеції розглянув матеріали та ухвалив рішення про процесуальний арешт транспортного засобу.

Представники прокуратури зазначили, що цей результат став можливим завдяки постійній взаємодії, збору та передачі додаткових доказів і щоденному обміну інформацією з європейськими партнерами.

Російська Федерація продовжує вивезення ресурсів із тимчасово окупованих територій України. Правоохоронні органи України фіксують ці дії, встановлюють точні маршрути руху, ідентифікують судна та реєструють факти нелегальних заходів у закриті порти.

"Цей кейс чіткий сигнал, що жодні маніпуляції з прапорами, маршрутами чи реєстрацією не допоможуть уникнути відповідальності. Україна бачить, фіксує і доводить це", — зазначив Кравченко.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує вивозити українське зерно з окупованих територій через порти Маріуполя та Севастополя, використовуючи фальшиві документи. Україна зафіксувала нові факти вивезення зерна до Єгипту.