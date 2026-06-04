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В Швеции арестовали судно CAFFA за незаконный вывоз украинского зерна: детали дела

судно Уфа
В Швеции арестовали судно, причастное к незаконному вывозу украинского зерна/Фото: marinetraffic

Суд в Швеции 4 июня принял решение об аресте судна CAFFA, привлеченного к систематическому вывозу украинской продукции с временно оккупированных территорий Украины. Это первый случай, когда иностранный судебный орган удовлетворил ходатайство украинской прокуратуры о международной правовой помощи по делу о незаконном использовании заблокированных портов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Подробности расследования

По данным следствия, судно CAFFA регулярно нарушало установленный законодательством порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Целью этих действий было нанесение ущерба экономическим и государственным интересам Украины.

Для утаивания нелегальных маршрутов и незаконной деятельности использовалась схема фальшивой регистрации: в международных регистрационных базах данных это судно было зафиксировано под названием Guinea False.

Процесс привлечения нарушителей к ответственности происходил по следующему алгоритму:

  • 12 марта 2026 года Офис Генерального прокурора направил официальный запрос о международной правовой помощи в Министерство юстиции Королевства Швеция;
  • украинская сторона потребовала провести неотложный обыск на борту, допросить капитана вместе с членами экипажа, а также наложить арест на судно CAFFA;
  • компетентные органы Швеции приступили к выполнению запроса и в течение следующей недели после получения документов провели обыски судна и допросы свидетелей;
  • суд Швеции рассмотрел материалы и принял решение о процессуальном аресте транспортного средства.

Представители прокуратуры отметили, что этот результат стал возможен благодаря постоянному взаимодействию, сбору и передаче дополнительных доказательств и ежедневному обмену информацией с европейскими партнерами.

Российская Федерация продолжает вывоз ресурсов из временно оккупированных территорий Украины. Правоохранительные органы Украины фиксируют эти действия, устанавливают точные маршруты движения, идентифицируют суда и регистрируют факты нелегальных мер в закрытых портах.

"Этот кейс четкий сигнал, что никакие манипуляции с флагами, маршрутами или регистрацией не помогут избежать ответственности. Украина видит, фиксирует и доказывает это", - отметил Кравченко.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает вывозить украинское зерно с оккупированных территорий через порты Мариуполя и Севастополя, используя ложные документы. Украина зафиксировала новые факты вывоза зерна в Египет.

Автор:
Татьяна Ковальчук