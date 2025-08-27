В Украине строят завод по рафинации масла: какая мощность (ФОТО)

В Тернопольской области ООО "А.В. Экспорт Импорт" на территории индустриального парка Chortkiv-West начало строительство завода по рафинации масла, где будут производить 54 тысячи бутылок в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Черткова Владимир Шматько.

"Наконец-то начали строительство первого промышленного предприятия в нашем индустриальном парке Chortkiv-West". Шесть лет работы команды, ковод, большая война, но инвесторы выбрали Чортков! Спасибо команде за такой отличный результат", - отметил Шматько.

Этапы строительства

Отмечается, что ООО А.В. Экспорт Импорт на первом этапе в 2025 году планирует построить цех рафинации и дезодорации подсолнечного масла мощностью 50 тонн в сутки с привлечением 39 наемных работников.

Второй этап в 2026 году предусматривает строительство цеха разлива масла мощностью 54 тыс. бутылок в сутки и привлечение 38 рабочих, а третий в 2028 году – строительство цеха приема и переработки семян подсолнечника мощностью 150 тонн семян в сутки с привлечением 56 работников.

Индустриальный парк Chortkiv-West был зарегистрирован в октябре 2019 года на земельном участке площадью 87,7 га.

О ООО "А.В. Экспорт Импорт"

По данным youcontrol, ООО "А.В. Экспорт Импорт" создано в 2017 году. Основным видом деятельности отмечена оптовая торговля продуктами питания и производством масла и животных жиров.

Владельцами компании является Дарья Лупашко-Гуревич ( 50%), Андрей Снежко ( 25%) и и Валерий Юрескул ( 25%).

Напомним, в мае в индустриальном парке "Западноукраинский промышленный хаб" компания Delta Food запустила новую линию по разливу подсолнечного масла. Инвестиции в проект составляют 40 млн. грн.