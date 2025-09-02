Экспорт масла из Украины упал до исторического минимума за последние три года

Экспорт подсолнечного масла из Украины в августе сократился до 150 тысяч тонн. Это минимальный месячный объем за последние три года, и второй самый низкий показатель за почти 14 сезонов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные АПК-Информ.

Отмечается, что сокращение произошло по всем основным направлениям, в частности, не фиксировалось поставок в Индию.

"Снижение темпов экспорта данного продукта в указанный период обусловлено сезонными факторами, в частности, сокращением предложения подсолнечника на внутреннем рынке, что ограничивало переработку, а также снижением спроса со стороны некоторых импортеров в ожидании поставок более дешевого масла из сырья нового урожая", - говорится в публикации.

По итогам текущего 2024/25 маркетингового года Украина экспортировала 4,73 млн тонн подсолнечного масла. Этот показатель на 24% меньше, чем в предыдущем сезоне, и самый низкий за последние три сезона.

Основными факторами, ограничивающими экспорт данного продукта из Украины, стали меньший урожай подсолнечника в 2024 году и низкая маржинальность его переработки. В то же время поставки на основные рынки сбыта в уже завершившемся сезоне несколько увеличились.

В тройку крупнейших импортеров украинского масла вошли:

Индия - 767 тыс. тонн (рост на 44%);

- 767 тыс. тонн (рост на 44%); Испания - 656 тыс. тонн (рост на 11%);

- 656 тыс. тонн (рост на 11%); Италия – 504 тыс. тонн (рост на 28%).

Напомним, в течение последних трех месяцев Украина значительно увеличила экспорт подсолнечного масла в Индию. В июле этот показатель вырос на 57% по сравнению с июнем, достигнув 78 тыс. тонн. Доля украинского масла в индийском импорте впервые за два года превысила долю российского.