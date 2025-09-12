В Украине будет расти цена подсолнечника: в чем причина

На начало сентября в Украине собрано более 200 тысяч тонн подсолнечника. В настоящее время активнее идет сбор урожая в южных регионах, к которым постепенно подключается и центр страны. Высокоолеиновый подсолнечник сейчас находится в фокусе переработчиков. Его цена стартует от 31300 грн/т, а за большие объемы они готовы платить более 33000 грн/т.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Всеукраинской аграрной рады (ВАР) со ссылкой на аналитический департамент сельскохозяйственного кооператива ПУСК.

Какая урожайность

Отмечается, что в разных регионах страны существенно отличаются показатели урожайности подсолнечника.

"Если юг демонстрирует всего 1–1,3 т/га, то в центре Украины ситуация лучше", - отмечают аналитики.

Они прогнозируют, что в краткосрочной перспективе цена подсолнечника может расти на 100–300 грн/т еженедельно. В то же время во второй половине сентября на рынок поступят значительные объемы из северных и западных регионов. Это увеличит предложение и может снизить цены до уровня около 26500 грн/т.

Высокоолеиновый подсолнечник пользуется повышенным спросом

Отдельный сегмент формирует высокоолеиновый подсолнечник, пользующийся повышенным спросом. Его масло частично замещает оливковый дефицит, производство которого в странах Средиземноморья сокращается.

"Высокоолеиновый подсолнечник сейчас в фокусе переработчиков. Его цена стартует от 31 300 грн/т, а за большие объемы они готовы платить более 33 000 грн/т. Из-за проблем с производством оливкового масла в Европе спрос будет сохраняться, и зимой возможно повышение закупочных цен до 35".

Аграрии прогнозируют, что в этом году урожай подсолнечника снизится на 7% до 10,1 млн тонн.

Заметим, по итогам 2024 года наиболее рентабельными стали масличные культуры. В частности, для рапса этот показатель приближается к 60%, для сои – до 40%, а для подсолнечника – к 30%.