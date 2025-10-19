В Україні завершено збір пшениці, ячменю та гороху

Станом на 17 жовтня 2025 року в Україні вже зібрано 34,75 млн тонн зернових культур на площі 7,98 млн га. Обмолочено 69% площ, засіяних цими культурами. Завершено збір пшениці, ячменю та гороху.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Зокрема, зібрано:

Пшениці – 22,78 млн тонн на площі 5,05 млн га;

Ячменю – 5,36 млн тонн на площі 1,35 млн га;

Гороху – 0,66 млн тонн на площі 0,27 млн га;

Кукурудзи – 4,91 млн тонн на площі 0,9 млн га (15% засіяних площ);

Інших зернових і зернобобових – 0,9 млн тонн на площі 0,32 млн га.

Серед областей-лідерів за збором зернових — Одеська (3,78 млн тонн), Полтавська (2,66 млн тонн), Хмельницька (2,48 млн тонн) та Вінницька (2,45 млн тонн).

Що стосується олійних культур, станом на 17 жовтня зібрано 13,59 млн тонн:

Соняшник – 7,19 млн тонн (76% засіяних площ);

Соя – 3,08 млн тонн (62%);

Ріпак – 3,31 млн тонн (збір завершено)

Крім того, цукрових буряків накопано 4,72 млн тонн на площі 90 тис. га, що складає 45% засіяних площ.

Додамо, станом на кінець вересня в Україні було зібрано 30,4 млн тонн зернових культур на площі 7,2 млн га, що становить 63% засіяних площ.