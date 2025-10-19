В Украине завершен сбор пшеницы, ячменя и гороха

По состоянию на 17 октября 2025 г. в Украине уже собрано 34,75 млн тонн зерновых культур на площади 7,98 млн га. Обмолочено 69% площадей, усеянных этими культурами. Завершен сбор пшеницы, ячменя и гороха.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

В частности, собрано:

Пшеницы – 22,78 млн. тонн на площади 5,05 млн. га;

Ячменя – 5,36 млн тонн на площади 1,35 млн га;

Гороха – 0,66 млн тонн на площади 0,27 млн га;

Кукурузы – 4,91 млн. тонн на площади 0,9 млн. га (15% засеянных площадей);

Других зерновых и зернобобовых – 0,9 млн. тонн на площади 0,32 млн. га.

Среди областей-лидеров по сбору зерновых — Одесская (3,78 млн. тонн), Полтавская (2,66 млн. тонн), Хмельницкая (2,48 млн. тонн) и Винницкая (2,45 млн. тонн).

Что касается масличных культур, по состоянию на 17 октября собрано 13,59 млн. тонн:

Подсолнечник – 7,19 млн тонн (76% засеянных площадей);

Соя – 3,08 млн. тонн (62%);

Рапс – 3,31 млн тонн (сбор завершен)

Кроме того, сахарной свеклы накопано 4,72 млн. тонн на площади 90 тыс. га, что составляет 45% засеянных площадей.

По состоянию на конец сентября в Украине было собрано 30,4 млн тонн зерновых культур на площади 7,2 млн га, что составляет 63% засеянных площадей.