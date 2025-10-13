Запланована подія 2

Фермеры сдерживают продажи агропродукции из-за задержки посева и сбора урожая: какие причины

фермер
Дожди влияют на посев и экспорт / Pexels

Затяжные дожди в западных областях Украины задерживают посев озимой пшеницы и сбор подсолнечника и сои, что заставляет аграриев сдерживать продажи и повышает цены на сельскохозяйственную продукцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Электронной зерновой биржи.

Влияние осадков на украинский урожай

По состоянию на 9 октября с 67% обмолоченных площадей собрано 33 млн т зерна нового урожая, включая 3,4 млн т кукурузы с 15% площадей при урожайности 5,4 т/га, тогда как в прошлом году на аналогичную дату было намолочено 10,6 млн т из 58%.

Сбор масличных культур в Украине также проходит с задержкой. В настоящее время собрано:

  • Соя – 2,7 млн т из 56% площадей при урожайности 2,28 т/га (в прошлом году на 80% площадей намолочено 4,8 млн т при урожайности 2,29 т/га).
  • Подсолнечник – 6,3 млн т из 66,8 % площадей при урожайности 1,85 т/га (в прошлом году 8,8 млн т из 87 % площадей при урожайности 2,05 т/га).
  • Рапс – 3,3 млн т (обмолот завершен) при урожайности 2,6 т/га (в прошлом году 3,5 млн т при урожайности 2,76 т/га).

Сахарная свекла с 35% площадей дала 3,4 млн т при урожайности 49,8 т/га.

По состоянию на 7 октября 2025 года украинские аграрии засеяли озимыми культурами 3,557 млн га, что составляет почти 50% прогнозируемых площадей.

Так, на указанную дату озимыми культурами засеяно:

  • пшеницей – 2 346,8 тыс. га;
  • ячменем – 179,2 тыс. га;
  • рожью – 45,7 тыс. га;
  • рапсом – 985,3 тыс. га.

По состоянию на 10 октября 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 7,19 млн. т зерновых и зернобобовых культур, из которых 511 тыс. т пришлось на октябрь. Для сравнения, в прошлом году на аналогичную дату было экспортировано 11,739 млн. тонн зерна, в том числе 1,291 млн тонн в октябре.

В разрезе культур в текущем сезоне экспорт выглядит следующим образом:

  • Пшеница – 5,12 млн т (в прошлом году 6,798 млн т);
  • Ячмень – 939 тыс. т (1,551 млн т);
  • Рожь – 0,2 тыс. т (10,5 тыс. т);
  • Кукуруза – 974 тыс. т (3,12 млн т).

Напомним, по итогам первой недели октября среднесуточный объем передачи зерновых грузов и дробей через западные пограничные переходы вырос на 84% по сравнению с сентябрем.

Автор:
Ольга Опенько