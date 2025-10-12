Из-за низкого урожая цена на груши в этом году будет высокой

Из-за майских морозов, уничтоживших около 10% садов, фермеры Винницкой области в этом году соберут меньше груш, однако надеются компенсировать потери за счет более высоких цен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Seeds .

Генеральный директор корпорации "Винница-Садвинпром" Сергей Бойчук рассказал, что всего в регионе груши выращивают на площади более 250 гектаров. В фермерском хозяйстве "Ивановская калина" в селе Иванов Хмельницкого района деревья плодоносят уже третий год. На 14 гектарах там выращивают три сорта груш.

Главный агроном хозяйства Вадим Розпотнюк рассказал, что нынешний сезон оказался очень сложным.

"В период цветения были аномально низкие температуры. Потери урожая достигают 40%. Например, из сорта "Ноябрьская" в этом году ожидаем около 30 тонн с гектара, а с "Яблоновской" - всего полторы тонны. Это очень низкий показатель", - отметил он.

Из-за неблагоприятных погодных условий аграриям пришлось увеличить расходы на защиту садов, поэтому себестоимость производства выросла на 30%.

Несмотря на потери, фермеры ожидают, что цены на груши вырастут из-за дефицита украинских фруктов.

"Есть прогнозы, что средняя фермерская цена в этом году составит около 70 гривен за килограмм, в то время как в прошлом году она была на уровне 50 гривен. Мы реализуем весь урожай прямо из сада", - добавил Розпотнюк.

Также дешевыми не будут и яблоки. По прогнозам, осенью цены на яблоки составят 30–35 грн/кг, а окончательная цена может составить 40 грн/кг. Это значительно ниже пиковых 70–100 грн в прошлом сезоне, но уже не уровень "дешевого фрукта", к которому привыкли украинцы.