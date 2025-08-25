Дефицит голубики повышает цены на украинском рынке: сколько стоит килограмм

Цены на голубику в Украине продолжают расти уже третью неделю подряд из-за сокращения предложения ягоды на рынке на фоне завершения сезона ранних и средних сортов и сохранения высокого спроса среди покупателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на голубику?

В то же время садоводы, реализующие поздние сорта голубики, воспользовались возможностью повысить цены на свою продукцию. В результате на рынке цена голубики колеблется в пределах 170–240 грн/кг ($4,12–5,82/кг), что примерно на 14% выше показателя на прошлой неделе.

По сравнению с прошлым годом средняя стоимость голубики выросла на 53%. Эксперты рынка прогнозируют, что тенденция к повышению цен может сохраниться и в обозримом будущем.

Какие были цены на ягоду в прошлом году?

Для сравнения, в 2024 году сезон сбора голубики в открытом грунте стартовал около 20 июня - примерно на неделю раньше, чем в 2025-м. Тогда предложение ягоды было ограниченным, а спрос высоким. Цены колебались в пределах 200–350 грн. за килограмм, и такое повышение объяснялось неурожайными условиями: неблагоприятная погода негативно повлияла на созревание ягод.

В 2025 году погодные условия были еще менее благоприятными, поэтому цена на голубику на старте сезона уже третий год растет.