Дефіцит лохини підвищує ціни на українському ринку: скільки коштує кілограм

лохина
Вартість лохини продовжує рости / Depositphotos

Ціни на лохину в Україні продовжують зростати вже третій тиждень поспіль через скорочення пропозиції ягоди на ринку на тлі завершення сезону ранніх та середніх сортів та збереження високого попиту серед покупців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Які ціни на лохину?

Ціни на лохину в Україні продовжують зростати через скорочення пропозиції на ринку за високого попиту. Багато виробників уже завершили продаж ранніх та середніх сортів ягід.

Водночас садівники, які реалізують пізні сорти лохини, скористалися нагодою підвищити ціни на свою продукцію. В результаті на ринку ціна лохини коливається в межах 170–240 грн/кг ($4,12–5,82/кг), що приблизно на 14% вище показника минулого тижня.

Порівняно з минулим роком середня вартість лохини зросла на 53%. Експерти ринку прогнозують, що тенденція до підвищення цін може зберегтися і в найближчому майбутньому.

Фото 2 — Дефіцит лохини підвищує ціни на українському ринку: скільки коштує кілограм

Які були ціни на ягоду торік?

Для порівняння, у 2024 році сезон збору лохини в відкритому ґрунті стартував близько 20 червня — приблизно на тиждень раніше, ніж у 2025-му. Тоді пропозиція ягоди була обмеженою, а попит — високим. Ціни коливалися в межах 200–350 грн за кілограм, і таке підвищення пояснювалося неврожайними умовами: несприятлива погода негативно вплинула на дозрівання ягід.

У 2025 році погодні умови були ще менш сприятливими, тому ціна на лохину на старті сезону вже третій рік поспіль зростає.

Автор:
Ольга Опенько