Через низький урожай ціна на груші цьогоріч буде високою

Через травневі морози, які знищили близько 10% садів, фермери Вінницької області цього року зберуть менше груш, проте сподіваються компенсувати втрати за рахунок вищих цін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Seeds.

Генеральний директор корпорації "Вінниця-Садвінпром" Сергій Бойчук розповів, що загалом у регіоні груші вирощують на площі понад 250 гектарів. У фермерському господарстві "Іванівська калина" в селі Іванів Хмельницького району дерева плодоносять уже третій рік. На 14 гектарах там вирощують три сорти груш.

Головний агроном господарства Вадим Розпотнюк розповів, що цьогорічний сезон виявився надзвичайно складним.

"У період цвітіння були аномально низькі температури. Втрати врожаю сягають 40%. Наприклад, із сорту “Листопадова” цього року очікуємо близько 30 тонн з гектара, а з “Яблонівської” — лише півтори тонни. Це дуже низький показник", - зазначив він.

Через несприятливі погодні умови аграріям довелося збільшити витрати на захист садів, тож собівартість виробництва зросла на 30%.

Попри втрати, фермери очікують, що ціни на груші зростуть через дефіцит українських фруктів.

"Є прогнози, що середня фермерська ціна цього року становитиме близько 70 гривень за кілограм, тоді як торік вона була на рівні 50 гривень. Ми реалізовуємо весь урожай прямо із саду", — додав Розпотнюк.

Також дешевими не будуть і яблука. За прогнозами, восени ціни на яблука складуть 30–35 грн/кг, а остаточна ціна може сягнути 40 грн/кг. Це значно нижче за пікові 70–100 грн минулого сезону, але вже не рівень "дешевого фрукту", до якого звикли українці.