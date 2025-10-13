Фермери стримують продажі через затримки сівби та збору врожаю: які причини

Затяжні дощі у західних областях України затримують сівбу озимої пшениці та збирання соняшнику й сої, що змушує аграріїв стримувати продажі та підвищує ціни на сільськогосподарську продукцію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Електронної зернової біржі.

Вплив опадів на український урожай

Станом на 9 жовтня з 67 % обмолочених площ зібрано 33 млн т зерна нового врожаю, включно з 3,4 млн т кукурудзи з 15 % площ при врожайності 5,4 т/га, тоді як торік на аналогічну дату було намолочено 10,6 млн т з 48 % площ при врожайності 5,58 т/га.

Збір олійних культур в Україні також відбувається з затримкою. Наразі зібрано:

Соя – 2,7 млн т із 56 % площ при врожайності 2,28 т/га (торік на 80 % площ намолочено 4,8 млн т при врожайності 2,29 т/га).

– 2,7 млн т із 56 % площ при врожайності 2,28 т/га (торік на 80 % площ намолочено 4,8 млн т при врожайності 2,29 т/га). Соняшник – 6,3 млн т із 66,8 % площ при врожайності 1,85 т/га (торік 8,8 млн т із 87 % площ при врожайності 2,05 т/га).

– 6,3 млн т із 66,8 % площ при врожайності 1,85 т/га (торік 8,8 млн т із 87 % площ при врожайності 2,05 т/га). Ріпак – 3,3 млн т (обмолот завершено) при врожайності 2,6 т/га (торік 3,5 млн т при врожайності 2,76 т/га).

Цукрові буряки з 35 % площ дали 3,4 млн т при врожайності 49,8 т/га.

Станом на 7 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли озимими культурами 3,557 млн га, що становить майже 50 % від прогнозованих площ.

Так, на вказану дату озимими культурами засіяно:

пшеницею – 2 346,8 тис. га;

ячменем – 179,2 тис. га;

житом – 45,7 тис. га;

ріпаком - 985,3 тис. га.

Станом на 10 жовтня 2025/26 маркетингового року Україна експортувала 7,19 млн т зернових і зернобобових культур, з яких 511 тис. т припало на жовтень. Для порівняння, у минулому році на аналогічну дату було експортовано 11,739 млн т зерна, у тому числі 1,291 млн т у жовтні.

У розрізі культур у поточному сезоні експорт виглядає так:

Пшениця – 5,12 млн т (торік 6,798 млн т);

Ячмінь – 939 тис. т (1,551 млн т);

Жито – 0,2 тис. т (10,5 тис. т);

Кукурудза – 974 тис. т (3,12 млн т).

Нагадаємо, за підсумками першого тижня жовтня середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів і шротів через західні прикордонні переходи зріс на 84% порівняно з вереснем.