З початку жовтня експорт зерна через західні кордони України зріс на 84%

Експорт зерна через західні кордони України зріс / Pexels

За підсумками першого тижня жовтня середньодобовий обсяг передачі зернових вантажів і шротів через західні прикордонні переходи зріс на 84% порівняно з вереснем.

Як інформує Delo.ua про це пише Rail.insider.

Заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов зазначив, що загальний показник середньодобової передачі зернових і шротів через західні кордони зараз становить 125 вагонів, що на 57 вагонів більше, ніж у вересні.

Найбільше зріс обсяг експорту через українсько-словацькі переходи — на 8,7 вагона на добу, до 22,1 вагонів на день. Водночас поставки до Польщі зросли на 3,1 вагона, до 14,3 одиниць на добу.

Через українсько-угорські переходи середньодобовий обсяг перевезень збільшився на 2,7 вагона і становить 16,4 вагонів на день.

Разом із тим, до Румунії не передано жодного вагона зі збіжжям.

Зростання обсягів перевезень через західні кордони свідчить про активізацію експорту українського зерна та шротів на європейські ринки після зменшення логістичних обмежень.

Додамо, за перші 16 днів вересня залізницею на експорт відправили 1 млн 48,9 тис. тонн зернових, що на 19,2% менше, ніж у серпні. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року скорочення становить 8,8%.

Автор:
Тетяна Гойденко