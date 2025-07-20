"Укрзалізниця" змінить правила перевезення порожніх вагонів: бізнес просять зареєструвати права

З 8 серпня 2025 року вступають у дію оновлені умови перевезення вантажів залізничним транспортом, які стосуватимуться зокрема порожніх вагонів, що перебувають у власності замовників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Rail.insider.

Нововведення передбачають впровадження додатку 1-11 до чинного договору. У ньому регулюється порядок пересування як вантажних, так і порожніх власних вагонів замовника. Однією з головних змін стало те, що відтепер переміщення порожніх вагонів має бути погоджене з їхнім власником або особою, якій такі повноваження були передані.

Як пояснив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, компанія прагне не втручатися у внутрішні майнові відносини між суб’єктами ринку, однак просить, аби права власності чи оренди були належним чином зареєстровані.

За його словами, траплялися випадки, коли власник під’їзної колії навіть не був поінформований про направлення на його адресу порожніх вагонів, що призводило до конфліктних ситуацій.

Однак представники аграрного бізнесу звернули увагу на складність процедури оформлення оренди вагонів. У відповідь Ткачов запевнив, що компанія готова розглянути варіанти спрощення механізмів та закликав учасників ринку подавати свої пропозиції. Одним із потенційних рішень може стати передача вагонів в оперування, що дозволить уникнути формального оформлення оренди.

Позиція бізнесу щодо новацій виявилася неоднозначною — частина учасників підтримала зміни, інші висловили занепокоєння. Звучала ідея впровадити окремий функціонал в електронних системах, який дозволить користуватися новими правилами лише тим, хто дійсно цього потребує.

Ткачов наголосив, що до набрання чинності нових умов компанія приймає письмові зауваження та пропозиції від учасників ринку, щоби врахувати інтереси бізнесу й ухвалити компромісні рішення.

Нагадаємо, що в опублікованому 11 грудня інтерв'ю голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначав, що в проєкті її фінансового плану "щоб компанія залишилася на плаву, могла безпечно та безперервно здійснювати перевезення", передбачено, збільшення тарифів на перевезення, які мали запрацювати уже з 1 лютого 2025 року.