"Укрзализныця" изменит правила перевозки пустых вагонов: бизнес просят зарегистрировать права

С 8 августа 2025 года вступают в действие обновленные условия перевозки грузов железнодорожным транспортом, касающиеся, в частности, пустых вагонов, находящихся в собственности заказчиков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Rail.insider.

Нововведения предполагают внедрение приложения 1-11 к действующему договору. В нем регулируется порядок передвижения как грузовых, так и собственных пустых вагонов заказчика. Одним из главных изменений стало то, что теперь перемещение порожних вагонов должно быть согласовано с их владельцем или лицом, которому такие полномочия были переданы.

Как пояснил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев, компания стремится не вмешиваться во внутренние имущественные отношения между субъектами рынка, однако просит, чтобы права собственности или аренды должным образом зарегистрированы.

По его словам, были случаи, когда владелец подъездного пути даже не был проинформирован о направлении в его адрес пустых вагонов, что приводило к конфликтным ситуациям.

Однако представители аграрного бизнеса обратили внимание на сложность процедуры оформления аренды вагонов. В ответ Ткачев заверил, что компания готова рассмотреть варианты упрощения механизмов и призвал участников рынка подавать свои предложения. Одним из потенциальных решений может стать передача вагонов в оперирование, что позволит избежать формального оформления аренды.

Позиция бизнеса по новациям оказалась неоднозначной — часть участников поддержала изменения, другие выразили обеспокоенность. Звучала идея внедрить отдельный функционал в электронных системах, который позволит пользоваться новыми правилами только тем, кто действительно в этом нуждается.

Ткачев подчеркнул, что до вступления в силу новых условий компания принимает письменные замечания и предложения от участников рынка, чтобы учесть интересы бизнеса и принять компромиссные решения.

Напомним, что в опубликованном 11 декабря интервью председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отмечал, что в проекте ее финансового плана "чтобы компания осталась на плаву, могла безопасно и непрерывно осуществлять перевозку", предусмотрено увеличение тарифов на перевозки, которые имели заработать уже с 1 февраля 2025 года.