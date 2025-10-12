С начала октября экспорт зерна через западные границы Украины вырос на 84%

По итогам первой недели октября среднесуточный объем передачи зерновых грузов и дробей через западные пограничные переходы вырос на 84% по сравнению с сентябрем.

Как сообщает Delo.ua об этом пишет Rail.insider.

Заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев отметил, что общий показатель среднесуточной передачи зерновых и дробей через западные границы сейчас составляет 125 вагонов, что на 57 вагонов больше, чем в сентябре.

Больше вырос объем экспорта через украинско-словацкие переходы — на 8,7 вагона в сутки, до 22,1 вагонов в день. В то же время, поставки в Польшу выросли на 3,1 вагона, до 14,3 единиц в сутки.

Из-за украино-венгерских переходов среднесуточный объем перевозок увеличился на 2,7 вагона и составляет 16,4 вагонов в день.

Вместе с тем, в Румынию не передано ни одного вагона с зерном.

Рост объемов перевозок через западные границы свидетельствует об активизации экспорта украинского зерна и дробей на европейские рынки после уменьшения логистических ограничений.

Добавим, за первые 16 дней сентября по железной дороге на экспорт отправили 1 млн 48,9 тыс. тонн зерновых, что на 19,2% меньше, чем в августе. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году сокращение составляет 8,8%.