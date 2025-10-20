Українська кукурудза втрачає позиції на ринку ЄС: частка впала з 50% до 17%

Частка України в імпорті кукурудзи до Європейського Союзу знизилася до 17%, тоді як минулого року вона становила майже 50%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Latifundist.

Основний ринок збуту кукурудзи для України скорочується через затримку збиральної кампанії та стриману політику продажів аграріїв. Збирання значно відстає від торішніх темпів: на 16 жовтня намолочено 4,9 млн тонн проти 13,1 млн тонн минулого року.

Станом на 13 жовтня Європа імпортувала 4,3 млн тонн кукурудзи, з яких:

2,4 млн т — бразильського походження,

900 тис. т — американського,

720 тис. т — українського.

"Зазвичай перші 10 млн тонн зібраної кукурудзи починали створювати тиск на ціни, що мали потенціал зниження ціни на 5-10%. Цього ж року вже 5 млн тонн кукурудзи, зібрані в середині жовтня, чинять тиск на ціни на тлі слабких експортних продажів і відвантажень", — зазначають у компанії Spike Brokers.

Наприкінці минулого тижня ціна кукурудзи з поставкою в морські порти (жовтень-листопад) коливалася в межах 203–204 доларів США за тонну. Спотовий індекс кукурудзи (з поставкою протягом 30 днів) зафіксувався на рівні 204 доларів США за тонну, не змінившись із п'ятниці, 10 жовтня.

За даними брокерів, ринок західного кордону України залишається швидкою та ефективною альтернативою для задоволення попиту на італійському ринку.

Поки в портах формуються суднові партії, українська кукурудза вже відвантажується потягами до Італії, де шлях займає до 5 днів проти 8-9 днів морем, говориться у повідомленні.

Ціни на кукурудзу на умовах FCA, завантажену у євровагон на угорському або словацькому кордоні, почали знижуватися та торгувалися в межах 182-183€/т з поставкою у листопаді.

Нагадаємо, в Україні знижується вартість кукурудзи під впливом падіння світових біржових котирувань. Затяжні дощі та похолодання уповільнюють збирання соняшника й сої, що може затримати початок активного збору кукурудзи.